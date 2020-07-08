"Центрэнерго" получила предложение минимальной цены угля по импортному паритету – гендиректор "Д.Трэйдинг"

Предложение по поставке угля на ТЭС "Центрэнерго" от компании "Д.Трейдинг" является конкурентным, оно базируется на прозрачных правилах ценообразования – импортной альтернативе, сообщил генеральный директор "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко.

Виталий Бутенко: Оно дает возможность закупать уголь на 20% ниже того, что они сейчас платят государственным угольным предприятиям и почти на 10% ниже, чем они платят за газ Фото: d.trading

Государственная компания "Центрэнерго" может получать от производителей уголь по цене импортного паритета ("Роттердам плюс"), которая также на 10% дешевле покупаемого сейчас компанией газа, заявил изданию "ГОРДОН" генеральный директор компании "Д.Трейдинг" Виталий Бутенко.

"Мы дали им наше предложение по поставке угля на ТЭС "Центрэнерго", которое, на наш взгляд, является конкурентным. Оно базируется на прозрачных правилах ценообразования – импортной альтернативе", – сказал Бутенко.

По его словам, предложение ДТЭК позволит "Центрэнерго" покупать уголь по самым низким в Украине ценам.

"Оно дает возможность закупать уголь на 20% ниже того, что они сейчас платят государственным угольным предприятиям и почти на 10% ниже, чем они платят за газ", – подчеркнул Бутенко.

В конце июня шахтеры угольных предприятий украины приехали в Киев на митинг под Офис президента, Верховную Раду и Кабмин, чтобы добиться выплаты долгов (1 млрд грн на тот момент) по заработной плате и обратить внимание государства на проблемы с госкомпанией "Центрэнерго".

"Центрэнерго" не оплачивает уже поставленный госпредприятиями уголь, из-за недостатка средств они не могут платить за электроэнергию, а также отказывается покупать украинский уголь. Кроме того, в 2020 году Центрэнерго начало приоритетно сжигать газ вместо украинского угля.

24 июня во время митинга шахтеров к ним вышел президент Украины Владимир Зеленский и пообещал разобраться с их проблемами с госкомпанией "Центрэнерго".

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.