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Разумков подписал закон о сокращении "зеленых" тарифов

После того, как 21 июля Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658, который предусматривает сокращение "зеленых" тарифов на электроэнергию из возобновляемых источников, нардеп от группы "За майбутнє" Анна Скороход зарегистрировала в ВР постановление об отмене закона о снижении "зеленого" тарифа, а вскоре отозвала. Сегодня спикер парламента Дмитрий Разумков передал закон на подпись президенту.

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Разумков передал законопроект на подпись президенту
Разумков передал законопроект на подпись президенту
Фото: iportal.rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня подписал закон №3658 о сокращении "зеленых" тарифов и передал его на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает сайт парламента.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около €2 млрд до 2030 года. Также он отметил, что закон должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме.

Секретариат Энергетического сообщества положительно оценил подписание меморандума между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику и подготовку законопроекта №3658. В заявлении было сказано, что для решения проблем "зеленой" энергетики и сохранения инвестиционного климата Украины законопроект должен быть принят в парламенте до каникул, которые начинаются в середине июля.

3 июля Рада проголосовала за этот законопроект в первом чтении. Голосование по второму чтению перенесли с 17-го на 21 июля. Ко второму чтению к законопроекту нардепы внесли более тысячи поправок.

Экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк в своем Facebook опубликовал ссылку на новость о том, что якобы нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус обсуждал с нардепом от группы "За майбутнє" Игорем Палицей, которого в СМИ связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, поправку к законопроекту о снижении тарифа на 40–50%.

Инвесторы заявляли, что принятие решений, не согласованных в меморандуме, заставит их обращаться в международные арбитражи. По подсчетам Центра Разумкова, общая сумма убытков для Украины в арбитражах может достигать 250 млрд.

В начале июля конгрессмены США призвали президента Украины Владимира Зеленского достичь результата в переговорах с инвесторами в "зеленую" энергетику и помочь закрепить уже существующие договоренности законодательно, писал "Укринформ".

17 июля и в день голосования инвесторы в "зеленую" энергетику и работники отрасли вышли на митинг под Верховную Раду и Офис президента Украины в связи с риском срыва голосования за правительственный законопроект №3658. Проект закона предусматривает снижение "зеленого" тарифа на основе меморандума между правительством Украины и международными инвесторами при посредничестве Европейского энергосообщества. 

21 июля Рада приняла во втором чтении законопроект №3658, который предусматривает сокращение "зеленых" тарифов на электроэнергию из возобновляемых источников.

На следующий день народный депутат, член депутатской группы "За майбутнє" Анна Скороход, которую в декабре прошлого года исключили из фракции "Слуга народа", зарегистрировала проект постановления №3658-П об отмене голосования за законопроект №3658 о сокращении "зеленых" тарифов. Таким образом она заблокировала передачу закона на подпись президенту. Позже она отозвала свой проект.

Теги: Верховная Рада, электроэнергия, Владимир Зеленский, законопроект, Дмитрий Разумков, зеленый тариф, Анна Скороход
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