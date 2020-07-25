В Евросоюзе впервые произвели больше электроэнергии из возобновляемых источников, чем из ископаемых

В первой половине 2020 года в Европейском союзе с помощью ветра и солнца произвели 40% всей электроэнергии, а с помощью угля, газа и нефти — 34%. Таким образом, доля возобновляемых источников в энергетическом производстве впервые превысила долю ископаемых.

В Евросоюзе производство электроэнергии из возобновляемых источников превысило использование полезных ископаемых для этих целей Фото: pixabay.com

При помощи ветра и солнца в ЕС за первые шесть месяцев 2020 года произвели рекордное количество электроэнергии. Об этом говорится в отчете климатического аналитического центра Ember, ориентированного на ускорение глобального перехода на электроэнергию.

За этот период в 27 государствах – членах ЕС ветровая и солнечная энергетика произвели 40% всей электроэнергии. На долю ископаемого топлива пришлось 34%. За счет этого выбросы углерода на территории Евросоюза уменьшились почти на 25%.

По информации аналитиков центра, в целом производство электроэнергии из возобновляемых источников в ЕС выросло на 11%. Больше всего электроэнергии из ветра и солнца произвели в Дании – 64%.

В то же время производство электроэнергии из ископаемого топлива в Европе снизилось на 18%. Наибольшее падение отметили в угольной отрасли Испании – 58% и Португалии – 95%.

Несмотря на рост производства электроэнергии из возобновляемых источников, в Ember заявили, что пандемия COVID-19 в целом замедлила развитие “зеленой” энергетики в Европе. По мнению специалистов центра, в 2020-х годах необходимо удвоить или даже утроить количество ветровых и солнечных установок по сравнению с прошлым десятилетием, чтобы достичь сокращения выбросов углерода к 2030 году на 55%.