Минэнерго Украины инициирует запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси – Буславец

Украина не будет нуждаться в импорте электроэнергии ни в 2020 году, ни в 2021-м, отметила врио министра энергетики Ольга Буславец.

По данным Буславец, сейчас Украина экспортирует электроэнергию в Беларусь Фото: mpe.kmu.gov.ua

Украина не планирует покупать электроэнергию за рубежом. Об этом временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявила 27 июля на пресс-конференции, которую транслировало в Facebook агентство УНН.

"Министерство энергетики выступает за увеличение экспорта по всем направлениям в зависимости от той конъюнктуры, которая есть сегодня на рынке, но мы возражаем против импорта электрической энергии в нашу страну, потому что мы считаем (и по нашим всем расчетам) – на этот год, на следующий мы не видим потребности", – сказала она.

По словам врио министра, в Украине "достаточно генерации для обеспечения и своих внутренних потребителей, и экспортных возможностей".

Буславец также уведомила, что Кабинет Министров Украины по инициативе Минэнерго подготовил "законопроект о временном запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси до конца следующего года".

По ее данным, сейчас "Энергоатом" экспортирует электроэнергию в Беларусь.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

"Українські новини" 2 октября 2019 года сообщали, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК "Укрэнерго" 1 октября. По информации источника агентства на рынке, импортером выступила связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания "Юнайтед Энерджи".

В декабре Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро, а Шевченковский районный суд – СБУ открыть уголовное производство по факту государственной измены и злоупотребления властью из-за лоббирования председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардепом Андреем Герусом поправки, которая позволила возобновить импорт электроэнергии из России.