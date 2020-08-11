Москаль: Венедиктова открыла производство против Геруса

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова по решению суда открыла уголовное производство о возможном завладении средств "Укрзалізниці" при поставках электрической энергии, в котором фигурирует народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус. Об этом сообщил экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Москаль: Жду от Венедиктовой исполнения и другого решения Печерского суда, которое обязывает Офис генпрокурора зарегистрировать производство о государственной измене Геруса Фото: Hennadii Moskal / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство о возможном завладении средств "Укрзалізниці" при поставках электрической энергии, в котором фигурирует народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус. Об этом в Facebook сообщил экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Как рассказал Москаль, уголовное производство открыли по решению суда.

"Она зарегистрировала уголовное производство касающееся Андрея Геруса, который вместе с подельниками с НКРЕКУ и подставных фирм организовал новую масштабную схему по выкачиванию государственных и коммунальных денег с привлечением "Укрзалізниці" и "Киевтеплоэнерго". Теперь жду от госпожи Венедиктовой такого же оперативного исполнения и другого решения Печерского [районного] суда [Киева] (копия прилагается), которое обязывает Офис генпрокурора зарегистрировать производство о государственной измене слуги народа, многоуважаемого Андрея Геруса", – написал Москаль.

Народный депутат от "Европейской солидарности"Алексей Гончаренко сообщил 27 мая, что коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике.

"Среди организаторов схемы назывались известные фамилии: председателя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко и владельца трейдинговой компании "НЭК" Александра Притыки", – перечислил он.

На следующий день Москаль обратился в Офис генпрокурора и Специализированную антикоррупционную прокуратуру с сообщением о возможных нарушениях со стороны Геруса.

Национальное антикоррупционное бюро расследует 21 уголовное производство, связанное с коррупцией в сфере деятельности "Укрзалізниці" и других государственных транспортных предприятий, сообщал "Обозреватель" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос интернет-издания.

5 мая Госаудитслужба сообщила на своем сайте, что с начала 2018-го по 30 сентября 2019 года в "Укрзалізниці" выявили нарушения на сумму 11,8 млрд грн.