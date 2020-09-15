Кучеренко: Черновецкому сказали: "Ты спрячься, потому что сядешь". Давайте вещи своими именами называть

Кучеренко: Попов был главой КГГА, но он так и не стал городским головой Фото: ba.org.ua

В Киеве традиционно на должность главы госгорадминистрации назначают человека, победившего на выборах городского головы, однако это, согласно действующему законодательству, не обязанность президента.

Об этом, комментируя законопроект о столице, нардеп от партии "Батьківщина", министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2007–2010 годах Алексей Кучеренко заявил в интервью изданию "ГОРДОН".

"Сегодня обязанности назначить мэра главой КГГА нет. Более того, напоминаю вам: в свое время [Александр] Попов был главой КГГА при живом Черновецком городском голове, просто Черновецкому сказали: "Ты спрячься, потому что сядешь". Давайте вещи своими именами называть. И поэтому Попов был главой КГГА, но он так и не стал городским головой, он не вел заседания Киевсовета, его просто готовили к выборам, чтобы киевляне как-то могли его избрать. Но в результате мы понимаем, чем это закончилось. Я не судья Александру Павловичу, у меня с ним нормальные, стабильные взаимоотношения, но 2013 год киевляне помнят. Он выступал не как лидер города, а как назначенный сверху чиновник от [тогдашнего президента Виктора] Януковича. И в этом его трагедия", – сказал Кучеренко.

Он отметил, что глава госгорадминистрации – "лицо очень полновесное".

"Считаю, что это должен быть человек от президента (хотя если мы будем двигаться в сторону парламентской республики, то он должен быть от Кабмина), который осуществляет государственный контроль за соблюдением всех законов, Конституции, права, порядка, свобод граждан, стандартов качества воды и всех услуг на территории данной общины. Это то, что во многих странах называется "префект", – пояснил нардеп.

Кучеренко считает тупиковой существующую модель управления столицей.

"Сегодня должности и так разделены, эта дискуссия, думаю, будет и до выборов, и после выборов, я очень бы хотел, чтобы реально было избрано то лицо, которое может быть одновременно и полноценным городским головой, но которое будет осуществлять государственный контроль в рамках закона о государственных администрациях. Это даже два разных закона, понимаете? Это закон о местном самоуправлении и закон о государственных администрациях. Вот этот один человек должен и там, и там действовать. Хотя в Киеве модель управления тупиковая, как по мне, и это будет последняя загрузка по такой модели. Киев вот такой модели, как есть сегодня, не выдержит. В том числе и 120 депутатов городского совета", – резюмировал он.

Кучеренко: Мои дети учатся в Киеве, а не в Штатах или Англии. Читайте полную версию интервью

Законопроект №2143-3 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", авторами которого выступили нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко и еще 18 депутатов, Рада приняла в первом чтении 3 октября 2019 года.

В пояснительной записке к принятому за основу документу №2143-3 отмечается, что "законопроект создает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины". В частности, предлагается восстановить районные советы в Киеве как представительские органы жителей районов Киева, а также разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации.

25 октября в Украине состоятся местные выборы. Выбирать будут, в частности, мэра Киева. Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, состоится второй тур.

Виталий Кличко, который возглавляет Киев с 2014 года, сообщил о намерении баллотироваться на новый срок. Среди других известных кандидатов, которые планируют принять участие в выборах, кроме Кучеренко, – выдвиженец партии "Голос" шоумен Сергей Притула, бывший народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко, бывший народный депутат и экс-руководитель Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, депутат Киевсовета, предприниматель-ресторатор Сергей Гусовский. О мэрских амбициях заявлял и бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский.