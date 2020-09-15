ГОРДОН
 
 
КИЕВ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кучеренко: Черновецкому сказали: "Ты спрячься, потому что сядешь". Давайте вещи своими именами называть

В интервью изданию "ГОРДОН" нардеп от партии "Батьківщина", министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2007–2010 годах Алексей Кучеренко вспомнил ситуацию, когда в столице должность мэра занимал Леонид Черновецкий, а главой Киевской госгорадминистрации был Александр Попов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кучеренко: Попов был главой КГГА, но он так и не стал городским головой
Кучеренко: Попов был главой КГГА, но он так и не стал городским головой
Фото: ba.org.ua

В Киеве традиционно на должность главы госгорадминистрации назначают человека, победившего на выборах городского головы, однако это, согласно действующему законодательству, не обязанность президента.

Об этом, комментируя законопроект о столице, нардеп от партии "Батьківщина", министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2007–2010 годах Алексей Кучеренко заявил в интервью изданию "ГОРДОН"

"Сегодня обязанности назначить мэра главой КГГА нет. Более того, напоминаю вам: в свое время [Александр] Попов был главой КГГА при живом Черновецком городском голове, просто Черновецкому сказали: "Ты спрячься, потому что сядешь". Давайте вещи своими именами называть. И поэтому Попов был главой КГГА, но он так и не стал городским головой, он не вел заседания Киевсовета, его просто готовили к выборам, чтобы киевляне как-то могли его избрать. Но в результате мы понимаем, чем это закончилось. Я не судья Александру Павловичу, у меня с ним нормальные, стабильные взаимоотношения, но 2013 год киевляне помнят. Он выступал не как лидер города, а как назначенный сверху чиновник от [тогдашнего президента Виктора] Януковича. И в этом его трагедия", – сказал Кучеренко. 

Он отметил, что глава госгорадминистрации – "лицо очень полновесное". 

"Считаю, что это должен быть человек от президента (хотя если мы будем двигаться в сторону парламентской республики, то он должен быть от Кабмина), который осуществляет государственный контроль за соблюдением всех законов, Конституции, права, порядка, свобод граждан, стандартов качества воды и всех услуг на территории данной общины. Это то, что во многих странах называется "префект", – пояснил нардеп. 

Кучеренко считает тупиковой существующую модель управления столицей. 

"Сегодня должности и так разделены, эта дискуссия, думаю, будет и до выборов, и после выборов, я очень бы хотел, чтобы реально было избрано то лицо, которое может быть одновременно и полноценным городским головой, но которое будет осуществлять государственный контроль в рамках закона о государственных администрациях. Это даже два разных закона, понимаете? Это закон о местном самоуправлении и закон о государственных администрациях. Вот этот один человек должен и там, и там действовать. Хотя в Киеве модель управления тупиковая, как по мне, и это будет последняя загрузка по такой модели. Киев вот такой модели, как есть сегодня, не выдержит. В том числе и 120 депутатов городского совета", – резюмировал он. 

Кучеренко: Мои дети учатся в Киеве, а не в Штатах или Англии. Читайте полную версию интервью

Законопроект №2143-3 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", авторами которого выступили нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко и еще 18 депутатов, Рада приняла в первом чтении 3 октября 2019 года. 

В пояснительной записке к принятому за основу документу №2143-3 отмечается, что "законопроект создает новую систему организации и осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в столице Украины". В частности, предлагается восстановить районные советы в Киеве как представительские органы жителей районов Киева, а также разделить полномочия и разделить должности Киевского городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации. 

25 октября в Украине состоятся местные выборы. Выбирать будут, в частности, мэра Киева. Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, состоится второй тур.

Виталий Кличко, который возглавляет Киев с 2014 года, сообщил о намерении баллотироваться на новый срок. Среди других известных кандидатов, которые планируют принять участие в выборах, кроме Кучеренко, – выдвиженец партии "Голос" шоумен Сергей Притула, бывший народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко, бывший народный депутат и экс-руководитель Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, депутат Киевсовета, предприниматель-ресторатор Сергей Гусовский. О мэрских амбициях заявлял и бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский.

Теги: Киев, Леонид Черновецкий, Александр Попов, Александр Ткаченко, Алексей Кучеренко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Требует вернуть ценности. Кэмпбелл судится с российским бизнесменом Дорониным
Требует вернуть ценности. Кэмпбелл судится с российским бизнесменом Дорониным
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Буду ловить звезды". Огневич сфотографировалась в прозрачной комбинации
"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
"Наконец-то что-то другое". В сети обсуждают образ Тины Кароль в латексе и коже
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила лирическую песню. Аудио
"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта
"О чем говорить, если даже участники забывают поблагодарить постановщика". Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" рассказала о закулисье проекта
  "Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
  "Отец". Вышел трейлер фильма с Хопкинсом и Колман. Видео
Горбунов показал, как проводит вечер в компании сына
Горбунов показал, как проводит вечер в компании сына
"Я в пустоте. Мне очень тяжело!". Экс-жена Павлика опубликовала видео покойного сына на 40-й день после его смерти
"Я в пустоте. Мне очень тяжело!". Экс-жена Павлика опубликовала видео покойного сына на 40-й день после его смерти
Звезда "Секса в большом городе" Никсон отреагировала на заявление автора "Гарри Поттера" о трансгендерах
Звезда "Секса в большом городе" Никсон отреагировала на заявление автора "Гарри Поттера" о трансгендерах
Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности
Паперная рассказала, как возраст изменил отношение к своей внешности
Кузнецова показала грудь 13-го размера в сетке
Кузнецова показала грудь 13-го размера в сетке
"Чтобы не позориться". Фреймут после второго эфира хотела отказаться от участия в "Танцах со звездами"
"Чтобы не позориться". Фреймут после второго эфира хотела отказаться от участия в "Танцах со звездами"
"Так плохо мне не было никогда!" Остапчук рассказал о симптомах COVID-19
"Так плохо мне не было никогда!" Остапчук рассказал о симптомах COVID-19
  "Був би цирк, а клоуни знайдуться". Группа "Жадан і Собаки" презентовала песню "Вова". Видео
  "Був би цирк, а клоуни знайдуться". Группа "Жадан і Собаки" презентовала песню "Вова". Видео
"В этом наша сила, а для кого-то это препятствие". Молодая жена Павлика рассказала об отношениях с ним
"В этом наша сила, а для кого-то это препятствие". Молодая жена Павлика рассказала об отношениях с ним
"Как быстро растут дети". Тодоренко показала, как ее сын Майкл занимается спортом
"Как быстро растут дети". Тодоренко показала, как ее сын Майкл занимается спортом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
Кухар рассказала, кто из участников шоу "Танцы со звездами" перестал с ней здороваться
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
"С челкой – помолодела". Ани Лорак сменила имидж. Фото до и после
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
Каминская высказалась о вылете из "Танцев со звездами"
  "Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
"Ты бы пошла в церковь и покаялась". Фреймут и Кухар поскандалили на "Танцах со звездами"
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
Обнаженная жена Добрынина Квиткова показала цветок в зоне паха
  "Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"Детям до 16 запрещено". Чапкис раскритиковал танец alyona alyona на шоу "Танцы со звездами". Видео
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
54-летняя Сумская обнажилась ради участия в антивозрастном проекте. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS