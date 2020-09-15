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КИЕВ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кучеренко: Мы с Кличко знакомы 30 лет. Но управлять городом – это выше личных отношений

Мэр Киева Виталий Кличко в течение года пытался изменить ситуацию в столице, но ему это не удалось. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" заявил экс-министр Украины по вопросам ЖКХ, нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

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Кличко возглавляет Киев с 2014 года
Кличко возглавляет Киев с 2014 года
Фото: Кличко - мер / Facebook

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2007–2010 годах, народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко заявил, что не воспринимает мэра Киева Виталия Кличко как управленца. Об этом он сказал в интервью изданию "ГОРДОН".

"У меня с Виталием свои давние отношения, мы знакомы 30 лет. Он бывал на дне рождения у меня, у моих детей, они гордились, я его искренне всегда ценил, и его брата Володю тоже. Но управлять городом – это выше личных отношений. Я сегодня его управленческие таланты не воспринимаю. Считаю, что что-то сделано хорошее, но бессистемно и хаотично", – отметил Кучеренко.

Он рассказал, что на прошлых местных выборах голосовал за Кличко, потому что "считал, что у Виталия новая команда и она будет выполнять обещания".

"Я вам скажу, что Виталий год пытался с новой командой какие-то вещи делать, у него какие-то были консультанты, и немецкие, европейские. И он пытался, но через год ситуация кардинально изменилась", – объяснил экс-министр.

По его словам, Кличко "и дальше должен продолжать служить городу, желательно послом города в мире".

"Он реально может сюда притянуть хороших инвесторов, он реально может затянуть очень богатых людей под хорошие классные проекты, которые нужны городу, чтобы не доить бюджет. У него реальные колоссальные связи, но как управленец города – я точно говорю, что это не мой идеал", – заявил Кучеренко.

Кучеренко: Мои дети учатся в Киеве, а не в Штатах или Англии. Читайте полную версию интервью

25 октября в Украине состоятся местные выборы. Выбирать будут, в частности, мэра Киева. Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, состоится второй тур. 

Кличко, который возглавляет Киев с 2014 года, сообщил о намерении баллотироваться на новый срок. Среди других известных кандидатов, которые планируют принять участие в выборах, – выдвиженец партии "Голос" шоумен Сергей Притула, народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, бывший народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко, бывший народный депутат и экс-руководитель Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, депутат Киевсовета, предприниматель-ресторатор Сергей Гусовский. О мэрских амбициях заявлял и бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский. 

По данным опроса, который с 24 июля по 2 августа проводил Центр Разумкова, наивысший рейтинг в столице у Кличко – за него готовы отдать свой голос 41,2% избирателей, которые намерены пойти на выборы и решили, за кого голосовать. На втором месте – Пальчевский (9,1%), на третьем – Попов (8,3%). Верещук с 6,2% занимает четвертое место.

Теги: Киев, Виталий Кличко, выборы, Алексей Кучеренко, местные выборы
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