Кучеренко: Мы с Кличко знакомы 30 лет. Но управлять городом – это выше личных отношений

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины в 2007–2010 годах, народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко заявил, что не воспринимает мэра Киева Виталия Кличко как управленца. Об этом он сказал в интервью изданию "ГОРДОН".

"У меня с Виталием свои давние отношения, мы знакомы 30 лет. Он бывал на дне рождения у меня, у моих детей, они гордились, я его искренне всегда ценил, и его брата Володю тоже. Но управлять городом – это выше личных отношений. Я сегодня его управленческие таланты не воспринимаю. Считаю, что что-то сделано хорошее, но бессистемно и хаотично", – отметил Кучеренко.

Он рассказал, что на прошлых местных выборах голосовал за Кличко, потому что "считал, что у Виталия новая команда и она будет выполнять обещания".

"Я вам скажу, что Виталий год пытался с новой командой какие-то вещи делать, у него какие-то были консультанты, и немецкие, европейские. И он пытался, но через год ситуация кардинально изменилась", – объяснил экс-министр.

По его словам, Кличко "и дальше должен продолжать служить городу, желательно послом города в мире".

"Он реально может сюда притянуть хороших инвесторов, он реально может затянуть очень богатых людей под хорошие классные проекты, которые нужны городу, чтобы не доить бюджет. У него реальные колоссальные связи, но как управленец города – я точно говорю, что это не мой идеал", – заявил Кучеренко.

Кучеренко: Мои дети учатся в Киеве, а не в Штатах или Англии. Читайте полную версию интервью

25 октября в Украине состоятся местные выборы. Выбирать будут, в частности, мэра Киева. Если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, состоится второй тур.

Кличко, который возглавляет Киев с 2014 года, сообщил о намерении баллотироваться на новый срок. Среди других известных кандидатов, которые планируют принять участие в выборах, – выдвиженец партии "Голос" шоумен Сергей Притула, народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, бывший народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко, бывший народный депутат и экс-руководитель Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, депутат Киевсовета, предприниматель-ресторатор Сергей Гусовский. О мэрских амбициях заявлял и бизнесмен, телеведущий Андрей Пальчевский.