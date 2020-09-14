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Кучеренко: Власть должна защитить пострадавших вкладчиков банка "Аркада"

Когда люди несли свои деньги в банк "Аркада", никто в Киевской городской государственной администрации не сказал им, что это мошенники и преступники, и не использовал свои полномочия, чтобы сразу прекратить это строительство, заявил народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко.

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Алексей Кучеренко: Сначала никто не говорил, что "Аркада" это пирамида или нелегальное строительство
Алексей Кучеренко: Сначала никто не говорил, что "Аркада" – это пирамида или нелегальное строительство
Фото: kyiv.ba.org.ua

Столичная власть должна защитить обманутых вкладчиков банка "Аркада", заявил на встрече с жителями Киева претендент на должность киевского городского головы, народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, пишет пресс-служба партии.

Он уверен, что сейчас нужно искать компромисс и решать проблему 11 тысяч человек, вложивших свои деньги в строительство, но не получивших жилье.

"Когда люди несли свои деньги в "Аркаду", никто в КГГА не сказал им, что это мошенники и преступники, не использовал свои полномочия, чтобы сразу прекратить это строительство. Напротив его называли законным, застройщик имел разрешения и решения городского совета. Почему же теперь к инвесторам не выходит городской голова, не пытается решить эту проблему?" – отметил Кучеренко.

Политик заявил, что главный приоритет сейчас – государственная система защиты граждан от афер, махинаций и мошенничества в сфере жилья.

"Сначала никто не говорил, что "Аркада" – это пирамида или нелегальное строительство. Поэтому здесь остаются большие претензии и к КГГА, и к государственным инспекциям", – подчеркнул нардеп.

Он добавил, что взял вопрос защиты инвесторов "Аркады" под личный контроль, для чего вошел в Межведомственную рабочую группу по вопросам содействия пострадавшим инвесторам в достройке объектов незавершенного жилищного строительства как представитель "Батьківщини".

25 августа Национальный банк Украины отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных.

Президент банка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой или в особо крупных размерах). Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие установило, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления банка, вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денег из фондов финансирования жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" (их управляющим является банк "Аркада"). По данным правоохранителей, 50 млн грн из фондов вывели путем выдачи кредитов.

"Украинская правда" отметила, что о подозрении сообщили президенту банка "Аркада" Константину Паливоде.  4 сентября его арестовали в зале суда, сообщила прокуратура Киева.

Банк "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, является Паливода (общее участие – 74,797%). По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 банков.

В августе, после отнесения банка к категории проблемных, Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в финучреждение временную администрацию и начал процедуру вывода банка с рынка.

Председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что проблемы банка "Аркада" никак не связаны с пандемией коронавируса.

Теги: Киев, КГГА, строительство, мошенничество, Алексей Кучеренко, банк Аркада
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