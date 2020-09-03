Главе банка "Аркада" сообщили о подозрении в присвоении 50 млн грн вкладчиков

По данным следствия, президент банка "Аркада" подозревается в присвоении денег, которые инвесторы вложили в строительство двух жилых комплексов в Киеве – "Эврика" и "Патриотика".

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества Фото: npu.gov.ua

Президенту банка "Аркада" сообщили о подозрении по делу о присвоении 50 млн грн из фондов финансирования строительства двух жилых комплексов в Киеве, сообщил Офис генпрокурора Украины 3 сентября.

Прокуратура не упомянула название банка, но отметила, что 25 августа Национальный банк Украины отнес его к категории неплатежеспособных (в этот день такое решение было принято по банку "Аркада").

Банкир подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой или в особо крупных размерах). Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие установило, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления банка, вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денег из фондов финансирования жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" (их управляющим является банк "Аркада"). По данным правоохранителей, 50 млн грн из фондов вывели путем выдачи кредитов.

Полиция уточнила, что присвоенные деньги принадлежали физическим и юридическим лицам, которые инвестировали в строительство комплексов.

"50 млн грн кредитной линии фактически были потрачены на погашение векселей в интересах лиц, напрямую связанных с акционерами банка", – отметили в полиции.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в помещениях банка и по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски. Меру пресечения банкиру еще не избрали.

"Украинская правда" отметила, что о подозрении сообщили президенту банка "Аркада" Константину Паливоде.

Банк "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, является Паливода (общее участие 74,797%). По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 банков.

В августе, после отнесения банка к категории проблемных, Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в финучреждение временную администрацию и начал процедуру вывода банка с рынка.

Председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что проблемы банка "Аркада" никак не связаны с пандемией коронавируса.

"Проблемы банка возникли из-за потери активов: зданий и земельного участка, который находится в Киеве на улице Ольгинской. В этом году банк "Аркада" передал это здание в залог связанному лицу, а недавно кредитор взыскал эту задолженность из-за несвоевременного обслуживания кредита. В результате потери такого крупного актива капитал банка стал отрицательным", – пояснил глава центробанка.