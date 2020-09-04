Президента банка "Аркада" взяли под стражу на 60 дней – прокуратура Киева

Президента банка "Аркада" подозревают в присвоении денег, которые инвесторы вложили в строительство двух жилых комплексов в Киеве – "Эврика" и "Патриотика". 4 сентября его арестовали в зале суда, сообщила прокуратура Киева.

4 сентября суд избрал для президента банка "Аркада" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 21 млн грн залога, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Срок действия меры пресечения – 60 дней. Подозреваемого взяли под стражу в зале суда, сказано в сообщении.

25 августа Национальный банк Украины отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных.

Президент банка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой или в особо крупных размерах). Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Следствие установило, что в июне 2018 года подозреваемый, занимая должность председателя правления банка, вместе с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денег из фондов финансирования жилых комплексов "Эврика" и "Патриотика" (их управляющим является банк "Аркада"). По данным правоохранителей, 50 млн грн из фондов вывели путем выдачи кредитов.

"Украинская правда" отметила, что о подозрении сообщили президенту банка "Аркада" Константину Паливоде.

Банк "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка, согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года, является Паливода (общее участие – 74,797%). По данным Нацбанка, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,902 млрд грн) среди 75 банков.

В августе, после отнесения банка к категории проблемных, Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в финучреждение временную администрацию и начал процедуру вывода банка с рынка.

Председатель Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что проблемы банка "Аркада" никак не связаны с пандемией коронавируса.