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Суд арестовал без права залога подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве

34-летний подозреваемый в убийстве двух девушек в Киеве и его 19-летняя сообщница взяты под стражу на два месяца без права выйти под залог.

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Подозреваемых в убийстве девушек арестовали
Подозреваемых в убийстве девушек арестовали
Фото: Прокуратура міста Києва / Facebook

Шевченковский райсуд 8 января арестовал подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

34-летний подозреваемый и его 19-летняя сообщница взяты под стражу на два месяца без права выйти под залог. Их действия квалифицированы по  п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что подозреваемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/3097569930254348

4 января на улице Кирилловской в Киеве обнаружили тела двух убитых девушек 2000-го и 2003 года рождения. 6 января подозреваемых задержали в Одессе на железнодорожном вокзале.

Теги: Киев, убийство, прокуратура, арест, Шевченковский суд
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