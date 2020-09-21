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Гордон поспорил на бутылку коньяка, что Смешко выйдет во второй тур выборов мэра Киева с Кличко

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что бывший председатель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, экс-глава СБУ Игорь Смешко не попадет во второй тур выборов мэра Киева с нынешним городским головой столицы Виталием Кличко в одном случае – если на эту должность решит баллотироваться пятый президент Петр Порошенко.

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Гордон: Спорим на бутылку коньяка. Я говорю, что в финале выборов мэра сойдутся Кличко и Смешко
Гордон: Спорим на бутылку коньяка. Я говорю, что в финале выборов мэра сойдутся Кличко и Смешко
Фото: gordondmytro / Instagram

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон прогнозирует, что во второй тур выборов мэра Киева выйдет действующий столичный градоначальник Виталий Кличко и бывший председатель Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины, экс-глава СБУ Игорь Смешко. Такое мнение Гордон высказал в эфире телеканала "Украина 24" 20 сентября.

"Спорим на бутылку коньяка. Я говорю, что в финале выборов мэра сойдутся Виталий Кличко и Игорь Смешко", – сказал Гордон ведущему Тиграну Мартиросяну.

Мартиросян согласился. 

Гордон сказал, что поддерживает решение Смешко баллотироваться в мэры Киева и возглавить список партии "Сила и честь" на выборах в Киевсовет.

"То, что он сделал, я всячески приветствую. После того, как люди увидели, в том числе в Киеве, что с кондачка не получается у новой власти, что надо все-таки быть образованным, подготовленным и знающим, как строить государство и город, появляется огромный запрос общества на такого человека, как Игорь Смешко", – отметил Гордон.

По его мнению, Смешко не выйдет во второй тур в одном случае – если в мэры Киева решит баллотироваться пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Мое мнение: если Петр Порошенко не вступит в борьбу, мы увидим второй тур Кличко  Смешко. Я не вижу больше никого, кто мог бы составить Смешко конкуренцию за право попадания во второй тур. И вот там начнется все самое интересное. Потому что аудитория симпатиков Кличко и Смешко одинаковая. Тут будет решать все опыт, мудрость и подготовка", – сказал журналист. 

Гордон подчеркнул, что не участвует в кампании Смешко и высказывает свою точку зрения как гражданин. 

"Много лет я поддерживаю Игоря Петровича как патриот свой страны, который хочет для нее всего самого лучшего", – отметил он. 

Журналист поспорил с Мартиросяном на еще одну бутылку коньяка, что бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, который тоже намерен баллотироваться в мэры, во второй тур не выйдет.

"Все время сижу с планшетом, читаю  выскакивает реклама: "Пальчевский догоняет Кличко. У Кличко – 23%, у Пальчевского – 22%. Вот он уже скоро перегонит...". Дешевые понты для приезжих. Я могу с вами пари заключить, если хотите, что Пальчевский не то, что не пройдет во второй тур, а даже не заведет свою партию в Киевсовет. Окажется вообще нигде", – сказал Гордон. 

Он также прокомментировал пари, которое заключили Пальчевский и Мартиросян 12 сентября. Пальчевский заявил, что на 100% убежден: основатель интернет-издания "ГОРДОН" станет одним из кандидатов на должность мэра Киева. 

"Андрей Иванович сказал неправильно, что я 50 раз говорил, что не иду в мэры. Я говорил 150 раз, если не 350. Я очень ответственный человек. Во-первых, для начала я не подготовлен для работы мэром, а значит, я не смогу быть хорошим мэром, а значит: зачем идти? Во-вторых, я очень ценю свою личную свободу и то счастье, когда ты можешь говорить то, что думаешь, не оглядываясь на то, что подумают другие. Андрей Иванович поспорил на бутылку коньяка с вами. Я могу торжественно сказать, что он проспорил", – сказал Гордон. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Выборы мэра Киева пройдут 25 октября. В случае если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, состоится второй тур.

Кличко, который возглавляет Киев с 2014 года, будет баллотироваться на новый срок.

Среди других известных кандидатов (кроме Кличко, Смешко и Пальчевского), которые планируют принять участие в выборах, – народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, телеведущий Сергей Притула, народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко, бывший народный депутат от "Свободы" Андрей Ильенко, бывший народный депутат и экс-руководитель Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов, бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов и другие. Про всех политиков, заявивших о мэрских амбициях, читайте в публикации издания "ГОРДОН" "Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов"

Согласно данным опроса, который 4–9 сентября проводила Социологическая группа "Рейтинг", самая высокая поддержка у Кличко: за него на выборах готовы проголосовать 43,6% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. В тройку фаворитов входят Притула (9,8%) и Верещук (6,9%). Смешко в опросе не был представлен. 

Теги: Киев, Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, выборы, Игорь Смешко, местные выборы, Андрей Пальчевский, Сила и честь
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