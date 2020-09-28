Кернес прокомментировал выдвижение Добкина в мэры Харькова

По словам мэра Харькова Геннадия Кернеса, экс-нардеп Михаил Добкин пытается использовать в своих интересах чужой политический капитал.

Кернес: В последние годы мы даже не поздравляем друг друга с днем рождения. И не огорчаем друг друга дружбой Фото: Блок Кернеса - Успешный Харьков / Facebook

Мэр Харькова Геннадий Кернес считает недружественным жестом решение экс-нардепа Михаила Добкина баллотироваться на пост городского головы Харькова. Об этом Кернес заявил в комментарии "Стране", который передал изданию через родственников.

По словам Кернеса, Добкин пытается использовать в своих интересах чужой политический капитал.

"Я не воспринимаю это как дружеский жест, который якобы направлен на предвосхищение политических рисков. Это не помощь, а попытка использовать чужой политический капитал, чтобы усилиться самому, а не усилить меня во время избирательной кампании. И выглядит очень неблагородно. В последние годы мы даже не поздравляем друг друга с днем рождения. И не огорчаем друг друга дружбой", – сказал Кернес.

Как отмечает издание, семья и близкие друзья мэра Харькова воспринимают выдвижение Добкина как политическое предательство.

Мэром Харькова Кернес является с 2010 года, до того занимал должность секретаря городского совета и некоторое время исполнял обязанности градоначальника.

23 сентября 2020 года партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинула Кернеса, который в немецкой клинике "Шарите" лечится от COVID-19, на пост городского головы. Добкин в тот же день объявил о решении баллотироваться в Харькове, хотя в июле обнародовал предвыборный ролик о Киеве.

Объясняя свое решение, Добкин сказал, что это "подстраховочный вариант для Кернеса".

В 2006–2010 годах Добкин был городским головой Харькова, а затем – в 2010–2014 годах – возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.