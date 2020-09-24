Медики клиники "Шарите" рассказали о состоянии Кернеса

В медицинском заключении директора клиники "Шарите" Норберта Сутторпа говорится, что находящийся у них на лечении мэр Харькова Геннадий Кернес "прогрессирует каждый день".

Состояния здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который лечится от COVID-19, улучшается. Об этом говорится в заключении директора клиники "Шарите" Норберта Сутторпа, которое 24 сентября в Telegram опубликовал друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.

"Геннадий Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Он прогрессирует каждый день, и мы надеемся на его полное выздоровление", – говорится в заключении.

Кернеса госпитализировали в одну из харьковских больниц 10 сентября. Директор департамента по вопросам информации и связям со СМИ Юрий Сидоренко заявлял, что из-за ранения, которое Кернес получил в 2014 году, и на фоне COVID-19 мэру стало хуже. Слухи о коме, инсульте и подключении городского головы к аппарату ИВЛ в мэрии не подтверждали.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили в аэропорт Берлин-Шенефельд в Германии и госпитализировали в клинику "Шарите". Его пасынок Родион Гайсинский в тот же день сообщил, что состояние здоровья политика стабильное, 18 сентября написал, что Кернес чувствует себя гораздо лучше.

23 сентября партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинула Кернеса кандидатом на пост мэра Харькова на грядущих местных выборах.