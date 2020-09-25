"Подстраховочный вариант для Кернеса". Добкин объяснил, почему решил баллотироваться в мэры Харькова

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин сказал, что снимет свою кандидатуру в пользу действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса, когда тот вернется в политику.

Добкин: Я это сделал в качестве "подстраховочного" варианта. И ничего страшного, что я этими словами себя какой-то степени прибиваю Скриншот: НАШ / YouTube

Бывший народный депутат Михаил Добкин в интервью телеканалу "Наш", вышедшем 24 сентября, рассказал, почему решил баллотироваться в мэры Харькова.

"Я принимал решение зарегистрироваться не потому, что я сомневаюсь в возможностях [действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса] и его способности побороть любые проблемы, которые стали на его пути, не для этого. Мало того, он меня не уполномочивал в какой-то час "икс" приходить и стараться подменить его. Здесь дело в другом. Он сам не готовился к этому. Это было неожиданно, но так жизнь устроена: думаешь и планируешь одно, а судьба вносит коррективы", – заявил Добкин.

Экс-нардеп отметил, что зарегистрировался кандидатом в мэры Харькова "не из-за неуверенности", что Кернес не сможет победить, а потому что "понимает", как этим могут воспользоваться конкуренты действующего мэра.

"Для политика это сложно сказать. Я это сделал в качестве "подстраховочного" варианта для него. И ничего страшного, что я этими словами себя какой-то степени прибиваю. Сейчас не это важно. Сейчас важно, чтобы те, кто, может быть думает воспользоваться ситуацией, снять его с выборов или как-то по-другому обойти его на повороте, потому что победить у него на выборах невозможно, чтобы они понимали, это бессмысленно. Уберут его – буду я. Разницы не будет никакой для них", –

Добкин признал, что в последнее время у него "непростые были отношения" с Кернесом, и добавил: "Это ничто по сравнению с тем, какой жизненный путь мы с ним прошли".

"Я жду возвращения Геннадия Кернеса. И я буду первым, кто это возвращение отметит конкретным действием: я тут же снимусь с выборов в поддержку Геннадия", – добавил Докбин.

Журналист уточнил, что он имеет ввиду, когда говорит о возвращении.

"Я не вкладываю никакой смысл в слово "возвращение". Вернется он, находясь в "Шарите", и все это увидят и поймут: вот наш Геннадий, сегодня-завтра он будет в Харькове, неважно, где он будет. Я это имею в виду возвращение: когда он будет абсолютно спокойно готов вернуться туда, откуда уехал. [Я имею ввиду] возвращение в политику. Поэтому я первый отмечу это возвращение конкретным действием, я сниму свою кандидатуру в пользу Геннадия и не буду ему мешать", – ответил Добкин.

"Если бы я этого не сделал, то мои земляки меня бы просто не поняли. Где я шляюсь, когда нужно в тяжелое, непростое время находиться рядом с теми, кто дал мне путевку в большую жизнь", – добавил он.

В 2006–2010 годах Добкин был городским головой Харькова, а затем – в 2010–2014 годах – возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию.

23 сентября партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинула Кернеса, который находится на лечении в немецкой клинике "Шарите", на пост городского головы. Добкин в тот же день объявил о своем решении баллотироваться в Харькове, хотя в июле обнародовал предвыборный ролик о Киеве.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.