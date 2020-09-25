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Тарас Козак
Тарас Козак

Финансист, президент инвестиционной группы "Универ".


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Критиковать власть удобно – ты всегда красавчик. Но даже Штепа снова идет в мэры Славянска, зато ты "вообще никуда не баллотируешься"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Украинский сегмент Facebook погружается в местную предвыборную гонку. Все больше агрессии, все меньше котиков. Многих это раздражает. Среди моих ФБ-друзей стала популярной рамочка на аватарку "Я вообще никуда не баллотируюсь".

Хочу выразить свое "фе".

1. Суржик, которым это написано. Просто противно. Некоторые топ-блогеры даже сделали себе имя, регулярно издеваясь над украинским языком. Такая себе заслуга.

2. Критиковать власть (и местную, и печерскую), не пытаясь самому изменить страну через механизм выборов, – удобно и безопасно. Ты всегда красавчик (красавица). Ты всегда можешь написать, что надо делать и как надо делать. А если ошибся – просто удаляешь это сообщение, и снова красавица (красавец)!

3. Идти на выборную должность – некомфортно. Тебя сразу же начинают подозревать во всех смертных грехах. Даже твои друзья не в ФБ. А враги пишут пасквили. Я прошел через несколько кампаний и узнал о себе такие страшные вещи, что и руки сам себе не подал бы (если бы хоть что-то было правдой).

4. Неля Игоревна Штепа, большая поклонница "русского мира" и соорганизатор "Новороссии", снова баллотируется в мэры Славянска, "от партии мира".

А ты красавчик (красавица) и "вообще никуда".

Источник: Тарас Козак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, выборы, Неля Штепа, местные выборы, Тарас Козак
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