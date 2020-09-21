Местные выборы из-за карантина останавливать не будут – ЦИК

По состоянию на утро 21 сентября в Украине коронавирус подтвержден у 178 353 человек, из них 2675 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3583, выздоровело 77 512 пациентов.

Больные COVID-19 по решению Минздрава Украины смогут принять участие в голосовании на местных выборах на дому. Так, если человек болен COVID-19, он подает в территориальную избирательную комиссию заявление до 20.00 вечера последней пятницы перед днем голосования. В нем указывается, что больной должен проголосовать на дому в связи с COVID-19. В день голосования к больному приедет комиссия, чтобы человек смог отдать свой голос.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.