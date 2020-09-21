Местные выборы из-за карантина останавливать не будут – ЦИК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает все необходимые меры, чтобы местные выборы состоялись. Перенос выборов из-за пандемии коронавирусной инфекции не входит в компетенцию ЦИК, заявил заместитель председателя комиссии Виталий Плукар в комментарии изданию "РБК-Украина".
"Режим чрезвычайной ситуации, введение карантинных ограничений на сегодняшний день не являются юридическим основанием для непроведения выборов", – пояснил Плукар.
Сейчас в правительстве и в Центральной избирательной комиссии собираются проводить выборы даже в "красной" зоне, если не будет решения о введении чрезвычайного положения, сказано в материале издания.
"РБК-Украина" уточняет, что после подведения итогов голосования на местных выборах ЦИК может столкнуться со множеством судебных разбирательств. Эксперты, опрошенные изданием, говорят о массовых исках кандидатов из-за того, что карантин не позволил проводить полноценную кампанию.
По состоянию на утро 21 сентября в Украине коронавирус подтвержден у 178 353 человек, из них 2675 – за последние сутки. Общее число связанных с COVID-19 смертей достигло 3583, выздоровело 77 512 пациентов.
Больные COVID-19 по решению Минздрава Украины смогут принять участие в голосовании на местных выборах на дому. Так, если человек болен COVID-19, он подает в территориальную избирательную комиссию заявление до 20.00 вечера последней пятницы перед днем голосования. В нем указывается, что больной должен проголосовать на дому в связи с COVID-19. В день голосования к больному приедет комиссия, чтобы человек смог отдать свой голос.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.
По прогнозам Совета национальной безопасности и обороны Украины, к дате местных выборов количество случаев коронавируса в стране может вырасти до 360 тыс., что сделает избирательную кампанию одной из самых сложных за весь период независимости.