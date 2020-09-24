Уборщица выиграла выборы главы сельского поселения в Костромской области РФ. Она призналась, что была подставным кандидатом

Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Чухломском районе Костромской области Российской Федерации Марина Удгодская заявила, что пять лет работала уборщицей и никогда не имела дела с документами.

Женщина заявила, что не думала, что за нее проголосуют Фото: Подъём / Telegram

В Чухломском районе Костромской области Российской Федерации главой Повалихинского сельского поселения избрали Марину Удгодскую. Об этом сообщает избирательная комиссия Костромской области.

За женщину проголосовали 61,7% избирателей, говорится в сообщении.

Удгодская – единственный человек, который выдвинул на выборы свою кандидатуру против действующего главы сельского поселения Николая Локтева, за которого на последних выборах проголосовали 34% избирателей.

На момент выборов женщина работала на должности уборщицы в администрации Повалихинского сельского поселения, которую теперь возглавляет.

В комментарии "Подъем" Удгодская заявила, что выдвигалась в мэры по просьбе Локтева.

"Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали. У меня было 84 голоса, а у Локтева – 46 где-то [по данным избирательной комиссии, женщину поддержали 87 человек, ее оппонента – 48]", – сообщила Удгодская.

Она добавила, что не знает, что в ее обязанности будет входить.

"Я четыре года убирала, сейчас – пятый. Сказали "до 30-го работать как работаете". А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела", – заявила избранная глава поселения.

Женщина также рассказала, что не знает количества деревень в поселении и числа жителей.