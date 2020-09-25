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Как Украина должна реагировать на инаугурацию Лукашенко? 25 сентября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая начнется в 21.00 на телеканале "Украина", обсудят стоимость тестов на коронавирус, реакцию Украины на вступление Александра Лукашенко в должность президента Беларуси и предстоящие местные выборы в Украине.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Программа Шустера выходит по пятницам
Программа Шустера выходит по пятницам
Фото: Шустер online / Facebook

Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" будут говорить о том, кто зарабатывает на тестах на коронавирус, почему местные выборы в Украине могут стать судьбоносными и как Киев должен реагировать на вступление Александра Лукашенко в должность президента Беларуси, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:

  • лидер партии "Батьківщина", нардеп Юлия Тимошенко (впервые после выздоровления от COVID-19);
  • глава фракции "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко;
  • сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов;
  • сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
  • глава фракции "Голос", нардеп Кира Рудик;
  • министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
  • мэр Киева Виталий Кличко;
  • мэр Днепра Борис Филатов;
  • мэр Львова Андрей Садовый;
  • председатель Верховного совета Республики Беларусь в 1991–1994 годах Станислав Шушкевич;
  • экс-министр культуры Беларуси, член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко;
  • сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич;
  • биолог-генетик Александр Коляда;
  • нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий;
  • президент Ассоциации медиаюристов Украины Татьяна Котюжинская.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.

Теги: Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Борис Филатов, Юрий Бойко, Станислав Шушкевич, Андрей Садовый, инаугурация, Дмитрий Кулеба, местные выборы, Артур Герасимов, Александр Корниенко, Татьяна Котюжинская, Свобода слова Савика Шустера, Кира Рудик, Павел Латушко
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