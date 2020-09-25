Как Украина должна реагировать на инаугурацию Лукашенко? 25 сентября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", которая начнется в 21.00 на телеканале "Украина", обсудят стоимость тестов на коронавирус, реакцию Украины на вступление Александра Лукашенко в должность президента Беларуси и предстоящие местные выборы в Украине.

Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" будут говорить о том, кто зарабатывает на тестах на коронавирус, почему местные выборы в Украине могут стать судьбоносными и как Киев должен реагировать на вступление Александра Лукашенко в должность президента Беларуси, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:

лидер партии "Батьківщина", нардеп Юлия Тимошенко (впервые после выздоровления от COVID-19);

глава фракции "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко;

сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов;

сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;

глава фракции "Голос", нардеп Кира Рудик;

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

мэр Киева Виталий Кличко;

мэр Днепра Борис Филатов;

мэр Львова Андрей Садовый;

председатель Верховного совета Республики Беларусь в 1991–1994 годах Станислав Шушкевич;

экс-министр культуры Беларуси, член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко;

сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич;

биолог-генетик Александр Коляда;

нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий;

президент Ассоциации медиаюристов Украины Татьяна Котюжинская.

Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.