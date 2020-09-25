Как Украина должна реагировать на инаугурацию Лукашенко? 25 сентября в эфир выйдет ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" будут говорить о том, кто зарабатывает на тестах на коронавирус, почему местные выборы в Украине могут стать судьбоносными и как Киев должен реагировать на вступление Александра Лукашенко в должность президента Беларуси, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.
Программа выйдет в 21.00. На эфир приглашены:
- лидер партии "Батьківщина", нардеп Юлия Тимошенко (впервые после выздоровления от COVID-19);
- глава фракции "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко;
- сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов;
- сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко;
- глава фракции "Голос", нардеп Кира Рудик;
- министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
- мэр Киева Виталий Кличко;
- мэр Днепра Борис Филатов;
- мэр Львова Андрей Садовый;
- председатель Верховного совета Республики Беларусь в 1991–1994 годах Станислав Шушкевич;
- экс-министр культуры Беларуси, член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко;
- сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич;
- биолог-генетик Александр Коляда;
- нардеп от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий;
- президент Ассоциации медиаюристов Украины Татьяна Котюжинская.
Программа также будет транслироваться на YouTube-канале @shusteronline.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
"Свобода слова Савика Шустера" выходит на канале "Украина" каждую пятницу с сентября 2019 года.