Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин заявил, что сегодня подал документы на регистрацию кандидатом на должность харьковского городского головы.

Добкин: Спасибо всем, кто поддерживал меня, спасибо и тем, кто критиковал Фото: Михаил Добкин / Facebook

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин решил баллотироваться в мэры Харькова. Об этом он 23 сентября сообщил в Telegram.

По его словам, сегодня он подал документы на регистрацию кандидатом на должность харьковского городского головы.

Добкин отказался назвать мотивы такого решения. При этом он пожелал выздоровления заболевшему COVID-19 мэру Харькова Геннадию Кернесу.

Также Добкин, который изначально планировал баллотироваться на пост мэра Киева, поблагодарил поддерживавших его киевлян.

"Уважаемые киевляне, дорогие друзья! Спасибо всем, кто поддерживал меня, спасибо и тем, кто критиковал. У нас все еще впереди!" – написал экс-нардеп.

Сегодня партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" выдвинула Кернеса, который находится на лечении в немецкой клинике "Шарите", на пост городского головы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.