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17 июля, 2020
 
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Добкин рассказал, почему хочет, чтобы его сын отслужил в армии. Сын – против

По словам политика Михаила Добкина, он хотел бы, чтобы его 19-летний сын от первого брака Николай Добкин отслужил в армии, но при условии, что служба будет проходить не в зоне боевых действий.

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Добкин: Армия может дисциплинировать
Добкин: Армия может дисциплинировать
Фото: dobkinmm / Instagram

Бывший народный депутат и экс-мэр Харькова Михаил Добкин считает, что армия могла бы дисциплинировать его 19-летнего сына Николая Добкина. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Ходят Слухи".

"Сын у меня в армии еще не служил. Ему только в этом году будет 20 лет – он у меня ноябрьский. Он учится в университете, но я за то, чтобы он отслужил год. А он, конечно, против. Армия может дисциплинировать. Единственное – я категорически против отправлять его в зону боевых действий. Хотя понимаю, что огромное количество людей ждут своих сыновей из армии, и они служат cовсем не в мирных условиях. Моя бы воля – эта война давно бы закончилась", – заявил он.

Добкин рассказал, что в своем время отслужил в армии два года, о чем не жалеет.

"Меня армия дисциплинировала. Я из армии пришел другим человеком", – признался он.

ВИДЕО
Видео: Ходят Слухи / YouTube

Николай Добкин – сын политика от первого брака с Людмилой Добкиной. У Николая есть старшая сестра Алла Добкина. Она занимается карьерой певицы, выступая под псевдонимом ADMood. 

В 2007 году Добкин женился во второй раз. Супруга политика Алина Боженко родила ему двух дочерей – Ева (2007) и Полина (2010). 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

16 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк в феврале 2020 года заявил, что призыв с 18 лет будет добровольным, а в обязательном порядке будут призываться мужчины с 20 лет. 

Теги: Россия, Крым, Украина, Михаил Добкин, армия
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