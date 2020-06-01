Дочь Добкина стала певицей ADMood и спела дебютный трек "Мур-мур"

Дочь бывшего народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина Алла Добкина в Instagram презентовала дебютную песню под названием "Мур-мур".
В качестве творческого псевдонима певица выбрала себе имя ADMood и завела новую страницу в Instagram.
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ADMooD - Мур-Мур ♥ * * Ссылка на трек в шапке профиля. * Автор - @iamtonybrasko * #admood #мурмур
За несколько дней до презентации Добкина обнародовала видео из студии звукозаписи.
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"Алла, это огонь", – отреагировали на анонс подписчики ее новой страницы.
"После вашего дебюта Лобода уйдет на пенсию", – написали фолловеры.
Алла Добкина – дочь политика Михаила Добкина от первого брака. Она родилась в 1993 году. У нее есть брат Николай, родившийся в 2000 году, и единоутробные сестры Ева (2007) и Полина (2010).