Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
01 июня, 2020
 
Новости

Дочь Добкина стала певицей ADMood и спела дебютный трек "Мур-мур"

Дочь экс-нардепа Михаила Добкина Алла Добкина дебютировала как певица ADMood, презентовав дебютную песню.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ADMood творческий псевдоним Добкиной
ADMood – творческий псевдоним Добкиной
Фото: alladobkina007 / Instagram

Дочь бывшего народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина Алла Добкина в Instagram презентовала дебютную песню под названием "Мур-мур".  

В качестве творческого псевдонима певица выбрала себе имя ADMood и завела новую страницу в Instagram. 

За несколько дней до презентации Добкина обнародовала видео из студии звукозаписи. 

"Алла, это огонь", – отреагировали на анонс подписчики ее новой страницы. 

"После вашего дебюта Лобода уйдет на пенсию", – написали фолловеры.

Алла Добкина – дочь политика Михаила Добкина от первого брака. Она родилась в 1993 году. У нее есть брат Николай, родившийся в 2000 году, и единоутробные сестры Ева (2007) и Полина (2010).

Теги: Украина, Михаил Добкин, клип, Алла Добкина, видеоклип, певица, песня
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
"Я буду помогать вам". Что известно о возможном новом после США в Украине генерале Ките Дейтоне. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
  Кравчук: Я бы сказал Путину: "Я пришел к выводу, что вам нравится смерть людей. Советую вам поменять свои взгляды или уйти"
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Записки бывшего подполковника КГБ: Карьера в спецслужбе "от сохи" – от гражданского служащего до оперативного уполномоченного
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS