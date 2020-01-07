Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Добкин заявил, что купил за 500 тыс. грн. орден Победы со львовского Монумента Славы

Народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин заявил о намерении со временем вернуть на прежнее место орден Славы с разрушенного Монумента Славы во Львове.

Монумент Славы во Львове окончательно демонтировали в марте 2019 года
Монумент Славы во Львове окончательно демонтировали в марте 2019 года
Фото: dobkinmm / Instagram

Народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Добкин рассказал, что купил за 500 тыс. гривен 700-килограммовый орден Победы со львовского Монумента Славы.

В своем Instagram Добкин обнародовал фото ордена и подчеркнул, что купил его у торговцев, которые продавали цветной металл.

"Он весит больше 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждет того времени, когда мы вернем его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернем. Но, думаю, это будет не скоро", – написал нардеп.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу.

В Украине должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.

В ночь на 3 марта 2019 года на улице Стрыйской во Львове снесли 30-метровую стелу Монумента славы.

Теги: Львов, Михаил Добкин, памятник, декоммунизация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
70-летняя Пугачева показала лицо крупным планом
70-летняя Пугачева показала лицо крупным планом
Каменских позировала в кружевном пеньюаре
Каменских позировала в кружевном пеньюаре
Никитюк показала варианты доедания новогодних блюд
Никитюк показала варианты доедания новогодних блюд
Джигарханян проводит новогодние праздники с экс-супругой Власовой
Джигарханян проводит новогодние праздники с экс-супругой Власовой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS