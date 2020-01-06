Мэр Ивано-Франковска предложил установить на границе с РФ памятник Бандере

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в Москве до сих пор боятся имени лидера украинских националистов Степана Бандеры, а потому в Конотопе Сумской области, который находится недалеко от границы с РФ, нужно установить ему памятник.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить лидеру украинских националистов Степану Бандере памятник на границе с Россией. Об этом он написал 1 января на своей странице в Facebook.

"Говорил с мэром Конотопа [Сумской области] Артемом Семенихиным. Это город, который находится в 40 км от границы с Москвой (вероятно, он имеет в виду границу с РФ. – "ГОРДОН"). Он у нас самый восточный мэр-националист и он добился того, что у них есть улица Романа Шухевича и Степана Бандеры. Я выразил желание, чтобы мы вместе поработали и в этом году подарили им памятник Степану Бандере и установили его в Конотопе на улице Бандеры", – написал Марцинкив.

Он высказал мнение, что в РФ до сих пор боятся Бандеру, потому что тот по сей день "воюет за Украинское государство и будет воевать годами, потому что у него есть последователи".

Марцинкив предположил, что в Конотопе вряд ли смогут изготовить такой памятник, поэтому призвал всех неравнодушных помочь в этом вопросе.

"Больно, что пробовали отменять в Киеве названия улиц в честь наших национальных героев. Но к чести мэра Киева Виталия Кличко он помог, чтобы эти улицы остались. И, кстати, еще мы договорились с мэром Киева (они сейчас делают реконструкцию улицы Ивана Франко), что мы обязательно там поставим памятник Ивану Франко и это будет такой уголок Ивано-Франковска в Киеве. Это наша задача, мы это должны сделать. Таких две задачи передо мной стоят: памятник Франко в Киеве и памятник Бандере в Конотопе. Я думаю, мы это общиной сделаем", – подчеркнул мэр Ивано-Франковска.

7 июня 2016 года депутаты Киевского горсовета проголосовали за переименование столичного Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. 1 июня 2017 года Киевсовет проголосовал за переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Решения были приняты в рамках пакета законов о декоммунизации.

25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ряда общественных организаций и признал незаконным переименование киевских проспектов.

В декабре экс-директор Украинского института национальной памяти, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович сообщил, что апелляционный суд признал законным переименование двух киевских проспектов в честь Бандеры и Шухевича.