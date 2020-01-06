Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Мэр Ивано-Франковска предложил установить на границе с РФ памятник Бандере

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в Москве до сих пор боятся имени лидера украинских националистов Степана Бандеры, а потому в Конотопе Сумской области, который находится недалеко от границы с РФ, нужно установить ему памятник.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На фото Марцинкив возлагает цветы к памятнику Бандере
На фото Марцинкив возлагает цветы к памятнику Бандере
Фото: Руслан Марцінків / Facebook

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить лидеру украинских националистов Степану Бандере памятник на границе с Россией. Об этом он написал 1 января на своей странице в Facebook.

"Говорил с мэром Конотопа [Сумской области] Артемом Семенихиным. Это город, который находится в 40 км от границы с Москвой (вероятно, он имеет в виду границу с РФ. – "ГОРДОН"). Он у нас самый восточный мэр-националист и он добился того, что у них есть улица Романа Шухевича и Степана Бандеры. Я выразил желание, чтобы мы вместе поработали и в этом году подарили им памятник Степану Бандере и установили его в Конотопе на улице Бандеры", – написал Марцинкив.

Он высказал мнение, что в РФ до сих пор боятся Бандеру, потому что тот по сей день "воюет за Украинское государство и будет воевать годами, потому что у него есть последователи".

Марцинкив предположил, что в Конотопе вряд ли смогут изготовить такой памятник, поэтому призвал всех неравнодушных помочь в этом вопросе.

"Больно, что пробовали отменять в Киеве названия улиц в честь наших национальных героев. Но к чести мэра Киева Виталия Кличко он помог, чтобы эти улицы остались. И, кстати, еще мы договорились с мэром Киева (они сейчас делают реконструкцию улицы Ивана Франко), что мы обязательно там поставим памятник Ивану Франко и это будет такой уголок Ивано-Франковска в Киеве. Это наша задача, мы это должны сделать. Таких две задачи передо мной стоят: памятник Франко в Киеве и памятник Бандере в Конотопе. Я думаю, мы это общиной сделаем", – подчеркнул мэр Ивано-Франковска.

https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/posts/2769646486391749

7 июня 2016 года депутаты Киевского горсовета проголосовали за переименование столичного Московского проспекта в проспект Степана Бандеры. 1 июня 2017 года Киевсовет проголосовал за переименование проспекта Ватутина в проспект Шухевича. Решения были приняты в рамках пакета законов о декоммунизации.

25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск ряда общественных организаций и признал незаконным переименование киевских проспектов.

В декабре экс-директор Украинского института национальной памяти, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович сообщил, что апелляционный суд признал законным переименование двух киевских проспектов в честь Бандеры и Шухевича.

Теги: Россия, памятник, Ивано-Франковск, Степан Бандера, Конотоп, Руслан Марцинкив
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Monatik поделился снимками сыновей на пляже
Monatik поделился снимками сыновей на пляже
  "Невеста призрака". Опубликован трейлер сериала. Видео
  "Невеста призрака". Опубликован трейлер сериала. Видео
Волочкова обнародовала серию снимков шпагата
Волочкова обнародовала серию снимков шпагата
Питт, ДиКаприо, Тарантино, Йоханссон, Энистон, Терон, Буллок, Лопес, Хэнкс. В Лос-Анджелесе раздали премию "Золотой глобус". Фоторепортаж
Питт, ДиКаприо, Тарантино, Йоханссон, Энистон, Терон, Буллок, Лопес, Хэнкс. В Лос-Анджелесе раздали премию "Золотой глобус". Фоторепортаж
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS