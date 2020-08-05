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ПОЛИТИКА

Добкин рассказал, что Янукович в России гримировался до неузнаваемости, выходя на улицу

По словам экс-нардепа Михаила Добкина, около четырех лет назад высокопоставленный российский чиновник рассказал ему, что беглый бывший президент Украины Виктор Янукович гримировался, так как опасался за свою жизнь. Добкин отметил, что лично этого не видел, но у него есть основания доверять источнику.

Янукович сбежал в Россию в 2014 году
Янукович сбежал в Россию в 2014 году
Фото: EPA

Бывший нардеп Михаил Добкин в эфире канала NewsOne 3 августа заявил, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, проживающий в РФ, гримировался, выходя на улицу. 

"Я когда-то, года четыре назад, отдыхал и встретил человека одного. Он гражданин РФ и работает в системе государственной власти на очень-очень высокой должности. И он мне рассказал, что опасаясь за свою жизнь, причем как со стороны недругов, так и со стороны, наверное, бывших друзей уже там, в РФ, Виктор Федорович, чтобы посещать публичные места, пользуется самыми современными разработками, чтобы гримироваться до неузнаваемости, фактически до такой степени, чтобы находясь рядом, в двух-трех метрах, человек, который его очень хорошо знает, его не узнал", – сказал политик.

Добкин заявил, что лично этого не видел, но у него есть основания верить человеку, рассказавшему ему об этом.

"Мне кажется, что в принципе, эта вещь может быть на самом деле", – добавил политик.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. В феврале 2014-го после Революции достоинства сбежал в Россию.

В Украине против экс-президента было открыто несколько уголовных производств. В январе 2019 года  Оболонский райсуд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил к 13 годам лишения свободы. Янукович не участвовал в процессе. Решение суда было обжаловано, Апелляционную жалобу защиты беглого президента рассматривает Апелляционный суд Киева.

Теги: Виктор Янукович, Россия, Михаил Добкин
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