"Не торгуясь, купил дом за $52 млн". Российский политтехнолог рассказал, где осел Янукович и экс-чиновники из его окружения

Беглый украинский президент Виктор Янукович и члены его команды живут в элитных районах российской столицы, заявил российский политтехнолог Вадим Самодуров.

Российский политтехнолог Вадим Самодуров, руководитель Агентства стратегических коммуникаций, который финансировал и организовывал пресс-центр "Новороссия" в 2014 году, в интервью российской "Новой газете" назвал беглых украинских чиновников из окружения экс-президента Виктора Януковича – "дезертирами, которые предали своих граждан".

Отвечая на вопрос журналиста, участвуют ли они в судьбе оккупированного Донбасса, Самодуров сказал: "Я бы не применял к этим людям термин "правительство в изгнании". Хотя бы потому, что никто их не изгонял и они не пытались бороться ни за свою страну, ни за свои идеи, ни за свой народ. Янукович и его приближенные трусливо сбежали. У них нет морального права называться "правительством" и говорить о каких-то высоких материях, потому что они дезертиры, которые предали доверие своих граждан, бросили страну в самый критический момент и обрекли ее на хаос. Их действия привели к тысячам жертв, в том числе тех, кто погиб на Донбассе".

По его мнению, Янукович и его бывшие приближенные должны осознавать, что Россия дала им возможность комфортно себя чувствовать.

"Насколько я знаю, основные фигуры из бывшего украинского руководства осели в районе Рублево-Успенского шоссе. Янукович поселился в районе Барвихи. Говорят, что он, не торгуясь, купил дом за $52 млн. Насколько я знаю, в этом же районе осели некоторые члены его семьи. Экс-премьер Николай Азаров живет также на Рублевке, в Петрово-Дальнем. Не знаю, арендует ли он или купил там землю и недвижимость, но знаю, что члены его семьи покупали землю и участки в поселке Жуковка. У меня много друзей живет в этом районе, и, по слухам, здесь осело достаточное количество бывших украинских "топов", – отметил Самодуров.

По его данным, бывший первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов живет в аннексированном Крыму.

"Насколько я знаю, никакой роли в политике России по отношению к Украине или к Донбассу они не играют и влияния не оказывают. Думаю, что это логично и закономерно. У них нет авторитета, нет морального права в этом участвовать, и они все абсолютно "токсичны". Закономерно и то, что никто из них не нашел себя на Донбассе. Их там не ждут. Они одинаково чужие и для сегодняшней Украины, и для Донбасса", – добавил российский политтехнолог.

В феврале 2014-го после Революции достоинства Янукович сбежал в Россию, следом за ним туда уехали многие из его соратников.