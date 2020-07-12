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Бабиков о Януковиче: Я его представлял в суде, но защитником не был

Первый замглавы Госбюро расследований Александр Бабиков отметил, что во время работы адвокатом у него не было договорных отношений с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Бабиков (на фото) заявил, что у него были "в основном, другие клиенты", а не Янукович
Бабиков (на фото) заявил, что у него были "в основном, другие клиенты", а не Янукович
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков заявил в опубликованном 9 июля интервью "Цензор.НЕТ", что не был защитником беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича, когда состоял в адвокатском объединении "Авер лекс".

"Я работал там как сотрудник по трудовому договору. Соответственно, никогда не заключал договора с этим клиентом и никогда с ним не общался. Договор заключается с адвокатским объединением, и оно представляет клиента... В адвокатском объединении была сформирована группа адвокатов, которая занималась делами Виктора Януковича. ...У меня с ним не было договорных отношений. В ряде случаев я его представлял, принимал участие в суде. Но его защитником я не был", – сказал Бабиков.

По словам первого замглавы ГБР, у него "были, в основном, другие клиенты и другие уголовные производства".

"Естественно, в ряде случаев, когда адвокаты заняты в одном процессе, и необходимо подать какие-то документы или нужно принять участие в ответвлении процесса, – в таких случаях привлекаются другие адвокаты – в зависимости от загрузки. И вот об этих фактах у нас все раструбили и показали", – объяснил Бабиков.

Его назначили на должность первого замдиректора ГБР 20 февраля 2020 года. Накануне, 18 февраля, Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к тогдашней врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова. Они заявляли, что Бабиков был адвокатом Януковича и его назначение уничтожит доверие к ГБР.

Сам Бабиков отрицал, что являлся адвокатом Януковича, но в Офисе генпрокурора подтвердили, что Бабиков действительно представлял интересы экс-президента в суде. Эту информацию подтвердили и в Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции.

Теги: Виктор Янукович, адвокат, ГБР, Александр Бабиков
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