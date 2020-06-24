Очевидна попытка вернуть часть топ-чиновников времен Януковича на государственные должности – Козаченко о законопроекте о люстрации

Министерство юстиции не привлекало к разработке нового законопроекта об очищении власти специалистов и общественность. Об этом изданию "ГОРДОН" рассказала адвокат, соучредитель Общественного люстрационного комитета Татьяна Козаченко.

"Относительно вопроса, можно и нужно ли вносить изменения в Закон "Об очищении власти"? Очевидно, что любой закон Украины может быть улучшен. При этом необходимость улучшения закона не делает его неконституционным. Однако, когда проекты изменений в Закон делаются закрыто, без привлечения специалистов и общественности, для меня это однозначно говорит о предвзятости, необъективности при принятии решений в таком вопросе", – отметила Козаченко.

Она сообщила, что Министерство юстиции не привлекло к разработке законопроекта даже людей из действующего при ведомстве общественного совета.

"По закону "Об очищении власти", который действует с 2014 года, создан общественный совет по вопросам люстрации при Министерстве юстиции. Если государство, министерство создают проект профильного закона, то, очевидно, должны обратиться к этому совету, который осуществляет общественный контроль в такой сфере. Но ни авторы закона, ни специалисты, которые его реализовывали, ни члены общественного совета к обсуждению и разработке нового проекта не привлекались. По факту Министерство юстиции не допустило к своему законопроекту ни одного человека, который входил бы в общественный совет или проводил люстрацию в соответствии с постановлением Кабмина в 2014-2016 годах", – подчеркнула собеседница.

По ее информации, законопроект предполагает создание комиссии для проверки люстрируемых чиновников.

"Согласно нового законопроекта хотят создать комиссию для проверки чиновников, которые попадают под запреты или люстрацию (временный запрет доступа к государственным должностям). При этом в проекте закона даже не сказано, при каком органе создается эта комиссия, кому она подчиняется, каким образом регулируется регламент работы и принятие решений. Этим законопроектом о внесении изменений в закон "Про очищение власти" по факту занимаются лица, которые не понимают его природы, не имели никакого отношения к его реализации за прошедшие шесть лет. Вероятно, они пытаются подстроить его под конкретные политические запросы, такие как назначение на должности определенных людей времен [экс-президента Украины Виктора] Януковича. Создание законопроектов не для усовершенствования законодательства, а для удовлетворения частных интересов, к сожалению, продолжает существовать в политической среде Украины", – сказала Козаченко.

Она не исключает, что обновление закона о люстрации может быть политически мотивировано.

"Потребность менять закон возникла после истечения более половины срока действия закона, напомню в 2024 году он утратит силу. Поэтому ситуация не в юридической плоскости, а в политической. Возможно, кого-то надо вернуть на высокую должность. По закону под запрет занимать государственные должности по критерию "были топ чиновниками времен Януковича" попадает не более пяти тысяч чиновников, фактически сам запрет применен к 800 из них. Сейчас при смене политического истеблишмента, данный вопрос актуализировался. Очевидна попытка вернуть какую-то часть топ чиновников на государственные должности. Например, представитель Президента в Конституционном суде теперь Федор Вениславский. Он имеет прямой конфликт интересов, так как его родной брат Вадим Вениславский попал под люстрацию, так как был заместителем прокурора Волынской области. Теперь последний трудоустроен в офис Генерального прокурора Украины, что только подтверждает вышесказанное", – подчеркнула адвокат.

Она напомнила, что Конституционный суд Украины еще в апреле 2015 года открыл производство по обращению депутатов в отношении закона "Об очищение власти" и признал его неотложным, но до сих пор так и не вынес решение.

"В течение всего одного календарного месяца КСУ должен был дать оценку соответствия закона Конституции. Продление такого срока закон "О Конституционном суде" не предусматривает. В то же время КСУ рассматривает это производство более пяти лет, в том числе после слушаний в закрытом режиме", – резюмировала Козаченко.

23 июня министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в его ведомстве разработали законопроект, регулирующий люстрационные вопросы и вскоре внесут его в парламент. По словам чиновника, изменения в действующий закон позволят учесть решения Европейского суда по правам человека и сэкономить государственные деньги.

Закон о люстрации начал действовать в октябре 2014 года. Он ограничивает право для высокопоставленных чиновников времен президента Виктора Януковича занимать должности в органах государственной власти на 5–10 лет. В реестре люстрированных чиновников – 983 фамилии.

20 января 2015 года 47 депутатов Верховной Рады подали в Конституционный Суд Украины представление о проверке положений закона на соответствие Конституции. Еще два представления подал Верховный Суд Украины. Все три представления объединены в одно конституционное производство. Конституционный Суд несколько раз откладывал рассмотрение этого представления. 4 июля 2019 года суд приступил к рассмотрению вопроса.

17 октября 2019 года ЕСПЧ по жалобе пяти люстрированных украинских чиновников установил нарушение ст. 6 конвенции (право на справедливый суд) в связи с длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8, и постановил выплатить каждому по €5 тыс. компенсации. В решении отмечалось, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена Януковича.

16 января Украина обжаловала решение ЕСПЧ. По данным "Европейской правды", Большая палата суда не удовлетворила запрос украинской стороны на рассмотрение дела, поэтому решение 25 февраля вступило в силу.