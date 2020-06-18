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Госбюро расследований повторно вызвало Януковича

Экс-президента Украины Виктора Януковича 23 июня ждут в Государственном бюро расследований Украины.

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Януковича вызвали в связи с неявкой 3 апреля и 13 мая
Януковича вызвали в связи с неявкой 3 апреля и 13 мая
Фото: depositphotos.com

В связи с неявкой 3 апреля и 13 мая 2020 года повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, сказано в повестке о вызове в Госбюро расследований, которая на сайте ГБР опубликована 18 июня.

Бывшего президента Украины вызвали в ГБР на 23 июня, 11.00, для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №62019000000000046 о совершении правонарушений военнослужащими, сказано в повестке.

По информации "Украинской правды", производство открыто в отношении бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заманы, которого подозревают в государственной измене.

25 февраля 2019 года Замане сообщили о подозрении в государственной измене. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, Замана рядом своих приказов лишил Украинское государство основной ударной силы Вооруженных сил – противовоздушной обороны. Из-за директив экс-главы Генштаба на начало аннексии Крыма в Украине не было учета военнослужащих, подлежащих призыву в случае военных действий, подчеркнул военный прокурор. Он также заявил, что в личном деле Заманы были сфальсифицированы данные о присяге на верность народу Украины.

Замана в ответ сказал, что давал присягу в 1993 году, когда прибыл служить в ВСУ. По словам генерал-полковника, он сокращал только те подразделения, в которых армия не нуждалась, назвав текст подозрения "галиматьей".

Генпрокурор Юрий Луценко сказал, что реформа структуры ВСУ, которую провел Замана, фактически "готовила аннексию Крыма". По его словам, именно Замана издал директиву, которой подчинил руководителю Военно-морских сил, адмиралу Юрию Ильину, подозреваемому в Украине в госизмене, все части тактической группы "Крым" ВСУ. Генпрокурор подчеркнул, что такие действия парализовали сопротивление украинских военнослужащих российской агрессии.

В феврале 2018 года Замана был арестованЭкс-начальнику Генштаба Печерский райсуд трижды продлевал содержание под стражей, последний раз – до 17 июня включительно.

24 мая 2019 года Апелляционный суд Киева освободил Заману из-под стражи.

В интервью изданию "ГОРДОН" Замана обвинял высших должностных лиц Украины, включая секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, в том, что никто из них не собирался отражать агрессию в Крыму, хотя, по его словам, была реальная возможность выбить российские войска с полуострова.

Теги: Виктор Янукович, Генштаб ВСУ, Владимир Замана, ГБР
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