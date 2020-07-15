Суд не рассмотрел апелляцию на заочный арест Януковича из-за "заминирования" – адвокат

14 июля работа Киевского апелляционного суда была временно приостановлена из-за сообщения о заминировании. В этот день там должны были рассматривать апелляцию на заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году, в феврале 2014-го после Революции достоинства сбежал в Россию Фото: EPA

Киевский апелляционный суд 14 июля не смог рассмотреть апелляционную жалобу об избрании экс-президенту Виктору Януковичу меры пресечения в виде заочного ареста. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Заседание не состоялось. Мы ожидаем следующую дату, ее еще не определили", – сообщил он.

14 июля работа Киевского апелляционного суда была временно приостановлена из-за сообщения о заминировании здания суда, проводилась эвакуация граждан, сообщила пресс-служба суда в Facebook.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. В феврале 2014-го после Революции достоинства сбежал в Россию.

В Украине против экс-президента было открыто несколько уголовных производств. В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил к 13 годам лишения свободы. Янукович не участвовал в процессе. Решение суда было обжаловано, апелляционную жалобу защиты беглого президента рассматривает Апелляционный суд Киева.