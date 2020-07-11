Янукович отметил 70-летие с Медведевым в казино в Сочи – источник

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович отметил 70-летие в Сочи. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили информированные источники.

По данным собеседников, Янукович праздновал день рождения в казино, среди гостей был экс-президент и бывший премьер-министр РФ, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, бывший мэр Сочи Анатолий Пахомов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Заставили сдать тест на COVID-19", – добавил источник.

Он сообщил, что казино в этот день закрыли для посетителей.

70 лет бывшему президенту исполнилось 9 июля.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. В феврале 2014-го после Революции достоинства сбежал в Россию.

В Украине против экс-президента было открыто несколько уголовных производств. В январе 2019 года Оболонский райсуд Киева признал его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил к 13 годам лишения свободы. Янукович не участвовал в процессе. Решение суда было обжаловано, Апелляционную жалобу защиты беглого президента рассматривает Апелляционный суд Киева.