Адвокаты назвали ложью информацию о вручении Януковичу подозрения в госизмене

Об этом говорится в заявлении адвоката Януковича Виктора Сердюка, поступившем в распоряжение редакции "ГОРДОН".
"Государственное бюро расследований лжет относительно того, что Виктору Януковичу было сообщено о подозрении в государственной измене путем совершения действий, направленных на подрыв суверенитета и обороноспособности Украины. Никакие уведомления вручены не были", – утверждает он.
Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".