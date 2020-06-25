ПОЛИТИКА Short News

Адвокаты назвали ложью информацию о вручении Януковичу подозрения в госизмене

Адвокатская компания Aver Lex, представляющая интересы беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, заявляет, что Государственное бюро расследований Украины не сообщало их клиенту о подозрении в государственной измене.

Об этом говорится в заявлении адвоката Януковича Виктора Сердюка, поступившем в распоряжение редакции "ГОРДОН". "Государственное бюро расследований лжет относительно того, что Виктору Януковичу было сообщено о подозрении в государственной измене путем совершения действий, направленных на подрыв суверенитета и обороноспособности Украины. Никакие уведомления вручены не были", – утверждает он.

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