В Украине могут внести изменения в Избирательный кодекс из-за большого количества кандидатов с одинаковыми фамилиями

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что накануне выборов часть кандидатов в депутаты изъявила желание сменить имя и/или фамилию. Об этом он сообщил в Facebook.
"Выборы выявили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет", – написал министр.
По мнению Малюськи, несмотря на то, что изменения будут отражены в официальной предвыборной автобиографии кандидатов, подобные манипуляции все равно останутся эффективными.
"Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену фамилии, имени и отчества непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение", – сообщил министр.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Избирательная кампания стартовала 5 сентября.
24 сентября Центральная избирательная комиссия утвердила цвет и форму избирательных бюллетеней – они будут напечатаны на бумаге шести цветов.