В Украине могут внести изменения в Избирательный кодекс из-за большого количества кандидатов с одинаковыми фамилиями

В Украине накануне предстоящих местных выборов часть кандидатов решила сменить имя и/или фамилию. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября Фото: depositphotos.com

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что накануне выборов часть кандидатов в депутаты изъявила желание сменить имя и/или фамилию. Об этом он сообщил в Facebook.

"Выборы выявили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет", – написал министр.

По мнению Малюськи, несмотря на то, что изменения будут отражены в официальной предвыборной автобиографии кандидатов, подобные манипуляции все равно останутся эффективными.

"Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену фамилии, имени и отчества непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение", – сообщил министр.