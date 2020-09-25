На местных выборах в Украине будут бюллетени шести цветов

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила цвет и форму бюллетеней для голосования на местных выборах, которые назначены на 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК на своей странице в Facebook.
На сайте ЦИК пояснили, что бюллетени на выборах депутатов:
На выборах сельского, поселкового, городского головы – светло-розового цвета.
Бюллетени должны быть напечатаны на украинском языке, на одинаковой бумаге и только на одном листе соответствующего цвета с текстом только с одной стороны.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Избирательная кампания стартовала 5 сентября.