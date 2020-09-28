В городские советы от "Слуги народа" баллотируются 10 340 кандидатов, в облсоветы – 1583.

Партия "Слуга народа" выдвинула на местных выборах более 30 тыс. кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Telegram.

"Это 73% от максимально возможного количества претендентов на должности депутатов местных советов, городских голов и председателей ОТГ. Большинство из них – это педагоги и люди в возрасте от 36 до 55 лет", – говорится в сообщении.

В частности, в городские советы от "Слуги народа" баллотируются 10 340 кандидатов, в поселковые советы – 7570, в сельские – 6766, в райсоветы – 5268, а в облсоветы – 1583. 58,7% кандидатов от политсилы – мужчины, 41,3% – женщины.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.