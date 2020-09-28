ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Слуга народа" выдвинула на местных выборах более 30 тыс. кандидатов

В городские советы от "Слуги народа" баллотируются 10 340 кандидатов, в облсоветы – 1583.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
Фото: depositphotos.com

Партия "Слуга народа" выдвинула на местных выборах более 30 тыс. кандидатов. Об этом сообщает пресс-служба политсилы в Telegram.

"Это 73% от максимально возможного количества претендентов на должности депутатов местных советов, городских голов и председателей ОТГ. Большинство из них – это педагоги и люди в возрасте от 36 до 55 лет", – говорится в сообщении.

В частности, в городские советы от "Слуги народа" баллотируются 10 340 кандидатов, в поселковые советы – 7570, в сельские – 6766, в райсоветы – 5268, а в облсоветы – 1583. 58,7% кандидатов от политсилы – мужчины, 41,3% – женщины.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Украина, местные выборы, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жизнь прекрасна. Я счастлив". Анатолий Анатолич в день рождения рассказал о своих достижениях
"Жизнь прекрасна. Я счастлив". Анатолий Анатолич в день рождения рассказал о своих достижениях
"Слишком горячее видео". Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем
"Слишком горячее видео". Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем
Хайек сделала фото пальцами ног
Хайек сделала фото пальцами ног
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
"Безупречно все". Высоцкая показала голые ноги
"Безупречно все". Высоцкая показала голые ноги
Батлер показал, как белка пытается развязать шнурок на его брюках и перебирает ему волосы
Батлер показал, как белка пытается развязать шнурок на его брюках и перебирает ему волосы
Кекелия рассказала, почему не выставляет фото пятимесячного сына в сети
Кекелия рассказала, почему не выставляет фото пятимесячного сына в сети
Девушка главы миграционной службы Украины засветила формы в купальнике
Девушка главы миграционной службы Украины засветила формы в купальнике
"Генетика хорошая". Успенская надела платье своей дочери
"Генетика хорошая". Успенская надела платье своей дочери
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
Внучка Ротару показала апартаменты в Нью-Йорке
Внучка Ротару показала апартаменты в Нью-Йорке
Цискаридзе: На сцене поднимаем не вес балерин, а их характер. Он у них неприятный
Цискаридзе: На сцене поднимаем не вес балерин, а их характер. Он у них неприятный
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
Каменских рассекретила часть своего рациона
Каменских рассекретила часть своего рациона
45-летний Феникс впервые стал отцом – СМИ
45-летний Феникс впервые стал отцом – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
У Винника и Шоптенко диагностировали COVID-19
У Винника и Шоптенко диагностировали COVID-19
Пэлтроу в свой день рождения снялась полностью обнаженной
Пэлтроу в свой день рождения снялась полностью обнаженной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS