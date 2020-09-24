"Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батьківщина", "За майбутнє". На местных выборах лидируют пять партий – опрос

Согласно агрегированному рейтингу Социологической группы "Рейтинг", больше 5% на местных выборах набирают партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина", "За майбутнє".

На местных выборах в Украине пять партий набирают больше 5% голосов, свидетельствуют результаты второй волны опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 24 сентября.

Если бы выборы в местные советы проходили в ближайшее время, то, согласно исследованию, агрегированный рейтинг партий, преодолевающих условный пятипроцентный барьер, выглядел бы так:

"Слуга народа" – 15,6%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,5%;

"Европейская солидарность" – 11%;

"Батьківщина" – 8%;

"За майбутнє" – 5,9%.

Инфографика: ratinggroup.ua

По сравнению с результатами первой волны опроса выросла поддержка только у партии "За майбутнє" – на 0,1 процентного пункта. "Слуга народа" потеряла 0,4 процентного пункта поддержки, ОПЗЖ – 0,4, "Европейская солидарность" – 0,3, "Батьківщина" – 0,2.

Агрегированный рейтинг партий на местных выборах представляет собой сумму всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области. Респондент выбирал из списка, который был уникальным для каждого областного совета (в Киеве – городского совета). Совокупно в рейтинг попало 65 различных партий, из которых подавляющее большинство – местные партии, которые баллотируются в один или несколько областных советов, сообщали в социологической группе.

Вторая волна опроса проходила в период с 19-го по 22 сентября. Аудитория – население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность – 5 тыс. респондентов. Метод опроса – CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Ошибка репрезентативности исследования – не более 1,4%.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Избирательная кампания стартовала 5 сентября.