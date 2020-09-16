В Черкасской области самые высокие рейтинги в городской и областной советы у партии "За майбутнє"

Среди кандидатов в мэры лидирует Анатолий Бондаренко, который также идет на выборы от партии "За майбутнє": его поддерживают 56,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

В рейтингах в городской совет Черкасс и областной совет Черкасской области лидирует партия "За майбутнє", такие результаты регионального опроса 16 сентября представила на своем сайте Социологическая группа "Рейтинг".

Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором партии в облсовет, голоса распределилась так:

"За майбутнє" – 21,5%

"Слуга народа" – 20,5%

"Батьківщина" – 12,1%

"Европейская солидарность" – 9,3%

"Черкасчане" – 8,7%

Радикальная партия – 6,1%

На грани проходного барьера – партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" с рейтингом 4,9%. Рейтинг других партий – ниже 4%. Не определились с выбором – 18–19%.

Рейтинг партий, которые могут попасть в городской совет Черкасс, выглядит следующим образом:

"За майбутнє" – 32,9%

"Слуга народа" – 13,3%

"Голос" – 10,9%

"Европейская солидарность" – 10,7%

"Батьківщина" – 8,2%

"Национальный корпус" – 5,8%

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,5%

"Черкасчане" – 3,9%

Рейтинг других политических сил – ниже 3%. Не определились – около 9%.

Среди кандидатов в мэры лидирует Анатолий Бондаренко от партии "За майбутнє": его поддерживают 56,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. 12,3% готовы поддержать Виталия Ильченко от партии "Слуга народа", 9,9% – Виктора Евпак от партии "Голос", 6,2% – поддерживают Сергея Кудактина от партии "Европейская солидарность", и 5,5% – Дмитрия Кухарчука от партии "Национальный корпус". Рейтинги других кандидатов – менее 3%. Не определились, за кого голосовать, около 12% опрошенных.

Опрос проводился 10–15 сентября 2020 года среди жителей Черкасской области. Аудитория: жители Черкасской области от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1600 респондентов (погрешность не более 2,4%), в т.ч. 658 респондентов – областной центр (погрешность не более 3,8%). Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face).

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.