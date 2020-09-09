На избирательные участки во время местных выборов пойдут 59% украинцев – опрос

Больше половины украинцев считают, что после выборов в местные советы ситуация на региональном уровне не изменится, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

59% украинцев готовы принять участие в голосовании на местных выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

19% опрошенных заявили, что шансы на их участие в голосовании оценивают "как 50 на 50". Еще 7% респондентов заявили, что, вероятно, придут на участки, 14% считают это маловероятным.

Инфографика: ratinggroup.ua

При этом 56% опрошенных считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится. 27% ожидают улучшения, 8% ждут ухудшения. Еще 9% респондентов затруднились с ответом.

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