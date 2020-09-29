ОПЗЖ обвинила "Слугу народа" и Зеленского в попытке не допустить партию к выборам в Николаеве

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что "Слуга народа" с одобрения президента Украины Владимира Зеленского проводит манипуляции в местных избирательных комиссиях.

Партия "Слуга народа" с одобрения президента Украины Владимира Зеленского пытается не допустить "Оппозиционную платформу – За жизнь" к выборам в Николаевский областной и городской советы. Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ, опубликованном 29 сентября на официальном сайте партии.

"Манипуляциями в местных избиркомах при участии людей из прошлой власти [представители партии] "Слуга народа" пытаются снять с выборов в Николаевский областной и городской советы самую рейтинговую в области оппозиционную партию – ОПЗЖ. Власть "слуг народа" – политический банкрот в николаевском регионе. Все, что они делают, – попытка манипуляциями отстранить оппозицию от участия в выборах, сорвать демократический избирательный процесс и изменить реальные рейтинги партии власти", – сказано в сообщении.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что "в ближайшее время поименно назовет всех участников грязных незаконных действий, и все они будут нести ответственность перед законом".

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.