"За дело взялся Велюрыч". Фотожабы на заявление Тищенко об участии в парламентской группе по перезагрузке ТКГ
Замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Николай Тищенко заявил 28 сентября, что вошел в парламентскую группу по перезагрузке трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Пользователи соцсетей отреагировали серией фотожаб и шуток на это событие. "ГОРДОН" собрал самые интересные из них.
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