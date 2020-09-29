Яценюк: "Фокины" – это не личность, а диагноз. Болезнь антиукраинства, антигосударственности

Замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что не видит подтверждений войны между Россией и Украиной. В ответ на это бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что "фокины" – никто, так как их никто не избирал и за них не голосовал.

Яценюк: "Фокины" – это отсутствие пищи, зарплат и работы в начале 90-х, когда они царствовали Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк раскритиковал в Facebook замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, заявившего, что он не видит подтверждений войны между Украиной и Россией.

"Фокины" – это не личность, а диагноз. Болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости. "Фокины" – это отсутствие пищи, зарплат и работы в начале 90-х, когда они царствовали. Это отсутствие совести и морали сейчас, когда они случайно всплыли, как все, что имеет способность всплывать", – отметил он.

Яценюк подчеркнул, что так называемые "фокины" – никто, так как их никто не избирал и за них не голосовал.

"Слово за теми, кого выбрал народ. Слово и дело за президентом!" – добавил он.

29 сентября Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия: "Подтверждений тому, что идет война между Российской Федерацией и Украиной, я не вижу". На это заявление уже отреагировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, назвавший Фокина мерзавцем и махровым идиотом. Он также призвал исключить политика из украинской делегации в ТКГ.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства 29 сентября инициировал постановление об увольнении Фокина.

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, замглавы делегации заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

Эти заявления раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что это было личное мнение Фокина, а не всей украинской делегации на переговорах в Минске.