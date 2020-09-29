В мире от COVID-19 умерло более одного миллиона человек

Странами, где от коронавируса умерло больше всего пациентов, являются США, Бразилия и Индия.

Больше всего жертв коронавируса - в США Фото: ЕРА

29 сентября число жертв коронавирусной инфекции превысило в мире один миллион и составило 1 000 867. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии.

Наибольшее число умерших с COVID-19 зарегистрировано в Соединенных Штатах – более 205 тыс.

В пятерку стран с большим количеством смертей вошли также Бразилия (более 142 тыс.), Индия (почти 96 тыс.), Мексика (почти 77 тыс.) и Великобритания (более 42 тыс.).

С начала пандемии в мире зафиксировано почти 33,3 млн случаев инфицирования коронавирусом, из них в США – более 7,1 млн.

Выздоровело от COVID-19 более 23 млн пациентов.

В Украине по состоянию на 28 сентября общее количество инфицированных коронавирусом достигло 201 305. С начала эпидемии в стране умерло 3996 пациентов, 88 453 выздоровели.