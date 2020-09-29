ГОРДОН
 
 
МИР

В мире от COVID-19 умерло более одного миллиона человек

Странами, где от коронавируса умерло больше всего пациентов, являются США, Бразилия и Индия.

Больше всего жертв коронавируса - в США
Больше всего жертв коронавируса - в США
Фото: ЕРА

29 сентября число жертв коронавирусной инфекции превысило в мире один миллион и составило 1 000 867. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение пандемии.

Наибольшее число умерших с COVID-19 зарегистрировано в Соединенных Штатах – более 205 тыс.

В пятерку стран с большим количеством смертей вошли также Бразилия (более 142 тыс.), Индия (почти 96 тыс.), Мексика (почти 77 тыс.) и Великобритания (более 42 тыс.).

С начала пандемии в мире зафиксировано почти 33,3 млн случаев инфицирования коронавирусом, из них в США – более 7,1 млн.

Выздоровело от COVID-19 более 23 млн пациентов.

В Украине по состоянию на 28 сентября общее количество инфицированных коронавирусом достигло 201 305. С начала эпидемии в стране умерло 3996 пациентов, 88 453 выздоровели.

Теги: США, Индия, смерть, эпидемия, Бразилия, жертвы, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жизнь прекрасна. Я счастлив". Анатолий Анатолич в день рождения рассказал о своих достижениях
"Жизнь прекрасна. Я счастлив". Анатолий Анатолич в день рождения рассказал о своих достижениях
"Слишком горячее видео". Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем
"Слишком горячее видео". Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем
Хайек сделала фото пальцами ног
Хайек сделала фото пальцами ног
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
Сумская рассказала рецепт настойки из каштанов против боли в суставах
"Безупречно все". Высоцкая показала голые ноги
"Безупречно все". Высоцкая показала голые ноги
Батлер показал, как белка пытается развязать шнурок на его брюках и перебирает ему волосы
Батлер показал, как белка пытается развязать шнурок на его брюках и перебирает ему волосы
Кекелия рассказала, почему не выставляет фото пятимесячного сына в сети
Кекелия рассказала, почему не выставляет фото пятимесячного сына в сети
Девушка главы миграционной службы Украины засветила формы в купальнике
Девушка главы миграционной службы Украины засветила формы в купальнике
"Генетика хорошая". Успенская надела платье своей дочери
"Генетика хорошая". Успенская надела платье своей дочери
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
Внучка Ротару показала апартаменты в Нью-Йорке
Внучка Ротару показала апартаменты в Нью-Йорке
Цискаридзе: На сцене поднимаем не вес балерин, а их характер. Он у них неприятный
Цискаридзе: На сцене поднимаем не вес балерин, а их характер. Он у них неприятный
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
Каменских рассекретила часть своего рациона
Каменских рассекретила часть своего рациона
45-летний Феникс впервые стал отцом – СМИ
45-летний Феникс впервые стал отцом – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Это уже не ты", "Все изменила уже". Подписчики Каминской отреагировали на ее новое фото
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
37-летняя Осадчая показала 18-летнего сына
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
Гросу об экс-супруге: Он сказал: "У меня каждая следующая богаче, чем предыдущая"
"Слишком горячее видео". Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем
"Слишком горячее видео". Ефросинина в кружевном платье восхитила соцсети танцем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS