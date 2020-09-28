В Румынии мэром выбрали кандидата, который умер за 10 дней до голосования

Кандидат в мэры румынской коммуны Девеселу Ион Алиман умер от COVID-19 17 сентября. Однако на выборах 27 сентября он победил.

Мэром румынской коммуны Девеселу избрали умершего за десять дней до выборов Иона Алимана. Об этом 27 сентября сообщает Radio Europa Liberă România.

Издание отмечает, что победа Алимана не случайна, так как Социал-демократическая партия, представителем которой он был, активно призывала голосовать за своего кандидата, чтобы позже провести в городе перевыборы.

Имя Алимана было в избирательных списках до последнего момента. Его партия даже выпустила предвыборные фото мужчины. У мужчины было двое соперников на нынешних выборах – от "Партии народного движения" и "Альянса либералов и демократов за Европу". Всего с 1600 проголосовавших на выборах 27 сентября 1020 отдали голос за бывшего мэра.

57-летнему Алиману поставили диагноз СOVID-19 в 4 сентября, когда его поместили в больницу в Каракале. Вскоре в связи с ухудшением здоровья его перевели в столичную клинику. По словам родственников, во время обследования у политика также обнаружили гепатит. 17 сентября он скончался.