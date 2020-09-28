Переболевший COVID-19 Остапчук назвал новую дату свадьбы

По словам украинского телеведущего Владимира Остапчука, который в начале сентября заразился коронавирусом, все приготовления к свадебной церемонии почти завершены – осталось только утвердить меню в ресторане.

Остапчук и Горняк вынуждены были перенести свадьбу из-за болезни Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Переболевший COVID-19 украинский ведущий Владимир Остапчук в эфире программы "Зірковий шлях", которая вышла 28 сентября на канале "Украина", сообщил, что женится на своей избраннице нотариусе Кристине Горняк 15 октября 2020 года.

Остапчук отметил, что все приготовления к свадебной церемонии практически завершены.

"Единственное, что мы еще не выбрали, – это меню в ресторане, но это мелочи. Вся программа готова", – рассказал Остапчук.

9 сентября невеста Остапчука нотариус Кристина Горняк сообщила, что вынуждена отменить свадебную церемонию, запланированную на 1 октября, так как они с Остапчуком заразились коронавирусом.

Остапчук, описывая свое состояние, заявил, что настолько плохо ему еще никогда не было.

18 сентября ведущий обнародовал в сети отрицательный тест на коронавирус, сообщив, что выздоровел.