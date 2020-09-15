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15 сентября, 2020
 
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"Так плохо мне не было никогда!" Остапчук рассказал о симптомах COVID-19

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, что COVID-19 у него проявился двусторонней пневмонией.

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Остапчук: Да, ребята, это корона
Остапчук: Да, ребята, это корона
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский телеведущий Владимир Остапчук на своей странице в Instagram подтвердил, что у него диагностировали COVID-19.

"Да, ребята, это корона. С двусторонней пневмонией. Я не люблю жаловаться, но это была, наверное, самая ужасная неделя для моего здоровья. Так плохо мне не было никогда! Температура под 40, кашель, озноб и еще много чего, и сегодня первый день, когда я снова в соцсетях! В день, когда мне стало резко плохо, 4 сентября, в день моего первого большого стендапа, я не вышел на сцену, и я не мог поступить иначе. Несмотря на то, что это мое первое большое выступление и я долго готовился, ждал и переживал, чтобы все кайфонули, и sold out тому подтверждение, но ваше здоровье и безопасность – это главное!" – написал он.

Выступление Остапчука должно было пройти 4 сентября в Киеве. Он сообщил, что билеты будут действительны на следующее мероприятие.

По состоянию на 15 сентября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 159 702 (+2905), 3264 из них умерли (+53), 70 810 выздоровели (+1267). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (17 714), Львовской (17 243) и Харьковской (13 160) областях.

Теги: Владимир Остапчук, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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