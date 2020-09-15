"Так плохо мне не было никогда!" Остапчук рассказал о симптомах COVID-19

Украинский телеведущий Владимир Остапчук на своей странице в Instagram подтвердил, что у него диагностировали COVID-19.
"Да, ребята, это корона. С двусторонней пневмонией. Я не люблю жаловаться, но это была, наверное, самая ужасная неделя для моего здоровья. Так плохо мне не было никогда! Температура под 40, кашель, озноб и еще много чего, и сегодня первый день, когда я снова в соцсетях! В день, когда мне стало резко плохо, 4 сентября, в день моего первого большого стендапа, я не вышел на сцену, и я не мог поступить иначе. Несмотря на то, что это мое первое большое выступление и я долго готовился, ждал и переживал, чтобы все кайфонули, и sold out тому подтверждение, но ваше здоровье и безопасность – это главное!" – написал он.
Выступление Остапчука должно было пройти 4 сентября в Киеве. Он сообщил, что билеты будут действительны на следующее мероприятие.
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Да, ребята - это корона. С двустороннеи * пневмониеи * . Я не люблю жаловаться, но это была, наверное, самая ужасная неделя для моего здоровья. * Так плохо мне не было НИКОГДА! Температура под 40, кашель, озноб и еще * много чего, и сегодня ПЕРВЫИ * ДЕНЬ, когда я снова в соцсетях! * В день, когда мне стало резко плохо, 4 сентября, в день моего первого большого стендап, Я НЕ ВЫШЕЛ НА СЦЕНУ, и я не мог поступить иначе. * Не смотря на то, что это мое первое большое выступление и я долго готовился, ждал и переживал, чтобы все каи * фонули, и sold out тому подтверждение, НО ваше здоровье и безопасность - это главное! * Я тогда ещё не знал, что это коронавирус, но были все симптомы (тест прише * л через 4 дня), но я не вышел и Слава Богу! * Я не вышел, но пришли другие комики, которые сделали для вас праздник, спасибо им огромное * * Я не могу оставить вас без своего выступления, поэтому как и обещал - все Ваши билеты деи * ствительны на следующее мероприятие, которое обязательно состоится, когда Вова выздоровеет) * Берегите себя, не болеи * те, а если и болеете - то с юмором и верои * в хорошее. * Дистанционно обнял * * До скорои * встречи *
По состоянию на 15 сентября общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 159 702 (+2905), 3264 из них умерли (+53), 70 810 выздоровели (+1267). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (17 714), Львовской (17 243) и Харьковской (13 160) областях.