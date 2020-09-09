Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса

Избранница украинского шоумена Владимира Остапчука юрист Кристина Горняк отменила церемонию бракосочетания после того, как ее жених получил положительный результат теста на COVID-19.

Невеста украинского ведущего Владимира Остапчука юрист Кристина Горняк 9 сентября на своей странице в Insagram сообщила, что вынуждена отменить свадьбу и предшествующий ей девичник из-за заражения коронавирусом.

"Сейчас свадьбы не будет. Мы переносим дату. Когда нас подкосила болезнь, я подозревала, что празднованию свадьбы наступает конец", – написала она.

Горняк подчеркнула, что во время пандемии нужно быть готовым к такому повороту событий.

Избранница ведущего считает, что вынужденная отмена свадьбы не является каким-либо предостерегающим знаком, а свидетельствует о том, что церемония "будет еще лучше, но состоится позже".

Невеста Остапчука призналась, что прежде, чем принять решение об отмене свадьбы, ей пришлось справиться с "обидой и психами".

О заражении Остапчука коронавирусом 9 сентября сообщил телеканал "Украина", на котором шоумен работает ведущим.

По информации канала, первые симптомы у Остапчука появились 4 сентября. В тот же день они с Горняк сдали тесты. Только после третьей попытки анализы Остапчука показали положительный результат на COVID-19. У его избранницы тест на коронавирус дал отрицательный результат.

В настоящее время пара находится на карантине и принимает симптоматичное лечение – у Горняк болезнь проходит в легкой форме, в то время как у Остапчука диагностировали пневмонию.

По состоянию на 9 сентября в Украине подтвержден 2551 случай заражения коронавирусом. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 143 030. Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2979.

Остапчук официально представил свою новую избранницу 25 мая, разместив в Instagram совместное фото с Горняк. 19 августа он показал, как делал предложение Горняк.

Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года. В браке с Войченко у Остапчука родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).