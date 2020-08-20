"Она сказала "да". Остапчук показал, как делал предложение Горняк

Украинский телеведущий Владимир Остапчук в Stories Instagram 19 августа поделился роликами со своей возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк. Они запечатлены на яхте во время прогулки по Босфорскому проливу. Пара находится в Стамбуле.
"Сегодня для нас с [Кристиной] особенный день", – подписал он ролик.
"Она сказала "да", – отметил он на следующем ролике.
Остапчук официально представил свою новую избранницу 25 мая, разместив в Instagram совместное фото с Горняк.
Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.
В браке с Войченко у Остапчука родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).