  "Хотела Range Rover". Остапчук подарил возлюбленной внедорожник. Фото

Украинский телеведущий Владимир Остапчук признался, что его партнерша Кристина Горняк всегда мечтала иметь Range Rover.

Остапчук официально представил свою избранницу в мае 2020 года Скриншот: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен и ведущий Владимир Остапчук подарил своей избраннице, нотариусу Кристине Горняк внедорожник. Об этом он сообщил в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Она когда-то мне рассказывала, что всегда хотела Range Rover. Конечно, я прислушиваюсь к ее желаниям и по возможности стараюсь выполнять", – рассказал Остапчук.

По словам ведущего, перед вручением подарка он завязал Горняк глаза и повел ее по коридору.

Фото: zirkovyi_shlyah / Instagram



"Я очень мечтала о таком автомобиле. Он, наверное, об этом знал, поэтому моя мечта уже сбылась", – в свою очередь поделилась эмоциями Горняк.

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Интервью Остапчука можно посмотреть со 2.00 минуты передачи. Видео: Зірковий шлях / YouTube

Остапчук официально представил свою новую избранницу 25 мая, разместив в Instagram совместное фото с Горняк.

Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

В браке с Войченко у Остапчука родилось двое детей – дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018).