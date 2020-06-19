"Что за глупость – просить для любви разрешения?" Остапчук поделился стихотворением о своих отношениях с новой пассией

Украинский шоумен Владимир Остапчук обнародовал фото, на котором держит свою девушку Кристину Горняк на руках.

Остапчук: Продиктуйте свои номера монобанков – я вам выпишу чистые бланки на умение жить! Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук разместил в Instagram фото, сделанное во время поездки в Париж с его новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк. Снимок он сопроводил стихотворением.

"Что за глупость –

Просить для любви

Разрешения

И сверять по комментам

Любое решение,

Лишь бы им угодить?

Заплатить

По пейпассу за

Прикосновения?

И расписку отдать

За все передвижения?

Хорошо.

Так и быть!

Продиктуйте свои

номера монобанков –

Я вам выпишу чистые бланки

На умение жить!" – написал он.

В официальном браке Остапчук со своей супругой – переводчиком Еленой Войченко прожил 12 лет. На развод он подал сам.

Войченко заявила, что причиной развода стали измены Остапчука. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной расторжения брака постоянные ссоры.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и шестилетняя дочь Эмилия.