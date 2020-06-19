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19 июня, 2020
 
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"Что за глупость – просить для любви разрешения?" Остапчук поделился стихотворением о своих отношениях с новой пассией

Украинский шоумен Владимир Остапчук обнародовал фото, на котором держит свою девушку Кристину Горняк на руках.

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Остапчук: Продиктуйте свои номера монобанков я вам выпишу чистые бланки на умение жить!
Остапчук: Продиктуйте свои номера монобанков – я вам выпишу чистые бланки на умение жить!
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук разместил в Instagram фото, сделанное во время поездки в Париж с его новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк. Снимок он сопроводил стихотворением.

"Что за глупость –
Просить для любви
Разрешения
И сверять по комментам
Любое решение,
Лишь бы им угодить?
Заплатить
По пейпассу за
Прикосновения?
И расписку отдать
За все передвижения?
Хорошо.
Так и быть!
Продиктуйте свои
номера монобанков –
Я вам выпишу чистые бланки
На умение жить!" – написал он.

В официальном браке Остапчук со своей супругой – переводчиком Еленой Войченко прожил 12 лет. На развод он подал сам.

Войченко заявила, что причиной развода стали измены Остапчука. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной расторжения брака постоянные ссоры.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и шестилетняя дочь Эмилия.

Теги: стихи, Владимир Остапчук, Кристина Горняк
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