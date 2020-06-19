"Что за глупость – просить для любви разрешения?" Остапчук поделился стихотворением о своих отношениях с новой пассией

Украинский шоумен Владимир Остапчук разместил в Instagram фото, сделанное во время поездки в Париж с его новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк. Снимок он сопроводил стихотворением.
"Что за глупость –
Просить для любви
Разрешения
И сверять по комментам
Любое решение,
Лишь бы им угодить?
Заплатить
По пейпассу за
Прикосновения?
И расписку отдать
За все передвижения?
Хорошо.
Так и быть!
Продиктуйте свои
номера монобанков –
Я вам выпишу чистые бланки
На умение жить!" – написал он.
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Что за глупость Просить для ЛЮБВИ Разрешения И сверять по комментам Любое решение Лишь бы им угодить. * Заплатить По пеи * пассу за Прикосновения? И расписку отдать За все передвижения? Хорошо. * Так и быть! Продиктуи * те свои номера монобанков Я вам выпишу чистые бланки НА УМЕНИЕ ЖИТЬ!
В официальном браке Остапчук со своей супругой – переводчиком Еленой Войченко прожил 12 лет. На развод он подал сам.
Войченко заявила, что причиной развода стали измены Остапчука. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной расторжения брака постоянные ссоры.
У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и шестилетняя дочь Эмилия.