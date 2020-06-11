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13 июня, 2020
 
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"Когда-то с матерью ваших детей вам тоже было просто и счастливо". В Instagram обсуждают романтическое видео Остапчука

Подписчики украинского шоумена Владимира Остапчука отметили, что ролик с участием его новой возлюбленной, нотариуса Кристины Горняк, выглядит наигранно.

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Остапчук: Счастье это просто
Остапчук: Счастье – это просто
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук разместил в Instagram видео речной прогулки со своей новой возлюбленной, нотариусом Кристиной Горняк.

"У каждого из нас есть выбор. Всегда. И у каждого всегда есть выбор быть счастливым. Ведь счастье – это просто", – написал он.

"Но не факт, что быт и дети не испортят этот кайф. Когда-то с матерью ваших детей вам тоже было просто и счастливо... Все не вечно", – отметила aliona.ustimenko.

"По-моему, наигранно, и я говорю это без агрессии. Сам Вова мне нравится, но сейчас, по-моему, он сам себе доказывает, что ему хорошо", – написала olesiavladik.

В официальном браке Остапчук со своей супругой, переводчиком Еленой Войченко, прожил 12 лет. На развод он подал сам.

Войченко заявила, что причиной развода стали измены Остапчука. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной расторжения брака постоянные ссоры.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 2018 года, и шестилетняя дочь Эмилия.

Теги: видео, Владимир Остапчук, развод, ролик, Кристина Горняк
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